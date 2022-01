Ator Bob Saget é encontrado morto em quarto de hotel na Flórida

Bob Saget, ator e comediante mais conhecido por interpretar o papel de um pai jovial no seriado "Três é Demais", foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, na Flórida, aos 65 anos, informaram autoridades e sua família no domingo.

A causa da morte de Saget não está clara. Equipes de emergência encontraram o ator inconsciente na tarde de domingo em um quarto no Ritz-Carlton em Orlando e o declararam morto no local, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Orange.

Detetives não encontraram sinais de crime ou uso de drogas, disse o departamento.

Saget tinha acabado de começar uma turnê de comédia e se apresentou perto de Jacksonville, na Flórida, na noite de sábado. Em sua última publicação no Instagram, ele falou sobre o "público muito legal" e "muita positividade".

"Eu não tinha ideia de que fiz um set de duas horas hoje à noite", escreveu ele. "Estou de volta à comédia como quando tinha 26 anos. Acho que estou encontrando minha nova voz e amando cada momento dela."

Saget interpretou o pai viúvo Danny Tanner em "Três é Demais", de 1987 a 1995, e também em uma sequência chamada "Fuller House", de 2016 a 2020. Na série, Tanner dividia sua casa com suas três filhas, seu cunhado e seu melhor amigo.

"Estamos devastados em confirmar que nosso amado Bob faleceu hoje", disse a família Saget em comunicado.

"Ele era tudo para nós e queremos que vocês saibam o quanto ele amava seus fãs, se apresentar ao vivo e unir pessoas de todas as esferas da vida pelo riso", disse a família.

John Stamos, que atuou em "Três é Demais" com Saget, disse estar "quebrado" e "arrasado" pela morte do ator.

"Estou em choque total e absoluto", escreveu Stamos no Twitter. "Nunca terei outro amigo como ele. Eu te amo tanto Bobby."