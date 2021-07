Ashton Kutcher desistiu de voo espacial da Virgin Galactic

Há dez anos, o ator Ashton Kutcher planejava ser uma das primeiras pessoas a viajar na espaçonave particular da Virgin Galactic, mas mudou de ideia após ter filhos com Mila Kunis.

O astro de "Two and a Half Men" disse que estaria no próximo voo da Virgin Galactic, mas desistiu anos atrás.

"Quando me casei e tive filhos, minha esposa basicamente me alertou que não era uma decisão familiar inteligente ir para o espaço quando temos filhos pequenos. Então, acabei vendendo minha passagem para a Virgin Galactic", disse Kutcher, de 43 anos, ao site de streaming de notícias financeiras Cheddar News.

"Eu deveria estar no próximo voo, mas não estarei", acrescentou.

O empresário britânico Richard Branson e cinco outros funcionários da Virgin Galactic fizeram no domingo o primeiro voo de teste com tripulação completa para o espaço.

Em 2012, Kutcher se tornou a 500ª pessoa a comprar um ingresso de 200 mil dólares para a aventura espacial de Branson, de acordo com o blog de Branson na época.

Kutcher começou a namorar a atriz Kunis, de "Amizade Colorida", naquele ano. Casaram-se em 2015 e têm dois filhos.

Kutcher disse que não desistiu dos planos de chegar ao espaço. "Em algum momento, vou para o espaço", afirmou.