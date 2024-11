As piores "modas" do design de interiores, segundo especialistas

Sabe aquela tendência de design de interiores? Então, algumas dessas novidades são verdadeiras "roubadas", segundo especialistas ouvidos pelo Business Insider. Vamos conhecer algumas delas:

Móveis desmontáveis já não são tão interessantes

Móveis desmontáveis ​​podem ser mais acessíveis, mas nem sempre têm a melhor aparência. Samantha Lund, CEO e designer principal da Simply Sam, disse ao BI que não gosta do aumento de móveis do tipo — como peças prontas para montar ou desmontáveis ​​de grandes redes.

"A tendência de comprar móveis baratos e descartáveis ​​tem impactos negativos tanto no meio ambiente quanto no estilo pessoal", disse ela. "Essas peças geralmente não têm qualidade e caráter, levando a substituições frequentes e aumento do desperdício."

Lund disse que é melhor investir em peças bem-feitas e atemporais se estiver no orçamento ou comprar em segunda mão para encontrar achados mais baratos que ainda tenham uma originalidade.

Pintar estofados não é a resposta

Kasandra Rafter, designer de interiores e fundadora da Canyon Creative, disse ao BI que notou um aumento no número de pessoas pintando móveis de tecido para renová-los.

No entanto, a tendência não convencional pode deixar cadeiras e sofás rígidos e desconfortáveis. "Em vez disso, recomendo estofar novamente se vale a pena salvar a peça ou optar por uma capa para uma solução mais limpa e prática que mantenha a integridade e o conforto do tecido", disse ela.

O minimalismo extremo não é tão prático assim

Embora muitas pessoas tenham adotado a organização como mote de vida, Lund acha que algumas foram longe demais.

"A tendência do minimalismo extremo muitas vezes resultou em espaços estéreis e pouco acolhedores, desprovidos de personalidade", disse ela. "Essa abordagem austera fez com que as casas parecessem mais um showroom do que um espaço habitado."

Uma alternativa melhor seria adotar um minimalismo mais equilibrado que ainda permita toques pessoais e conforto.

"Aqueles que foram muito minimalistas agora podem lentamente reintroduzir itens decorativos cuidadosamente escolhidos, obras de arte e tecidos aconchegantes para criar uma atmosfera mais convidativa sem sacrificar a estética limpa", disse ela ao BI.

Ainda há muita decoração no estilo de sítio em casa

A supersaturação da decoração no estilo rural — caracterizada por paredes de ripas e placas rústicas — levou à falta de originalidade.

"Embora elementos desse estilo possam ser charmosos, seu uso generalizado o fez parecer inautêntico e datado", disse Lund à BI. Ela sugeriu incorporar elementos rústicos sutis em seu design geral se você for um grande fã da tendência.