As novas safras do 'Bordeaux argentino'

Enquanto parte das grandes vinícolas argentinas construiu sua reputação em torno da figura do enólogo, o Cheval des Andes segue um caminho diferente. Mais próximo da tradição bordalesa do que do Novo Mundo, o projeto aposta menos no protagonismo individual e mais na leitura coletiva do terroir. Por lá, não há culto ao winemaker estrela. Existe método, continuidade e tempo.

Agora, as duas safras mais recentes do Cheval des Andes, 2021 e 2022, chegam ao Brasil. São vinhos com estilos diferentes, mas igualmente fiéis à identidade da casa.

Durante uma degustação restrita no começo de dezembro, realizada com um grupo de cerca de 20 convidados, foi possível conferir de perto a diferença entre as safras e entender melhor a lógica por trás de um dos projetos mais consistentes do portfólio da Moët Hennessy, divisão de vinhos e destilados do grupo LVMH.

Sotaque francês e alma andina

O Cheval des Andes nasceu da união do savoir-faire do lendário Château Cheval Blanc, em Bordeaux, e a viticultura de altitude de Mendoza. A ideia era resgatar o elo histórico do Malbec, variedade que sofreu em Bordeaux após a crise da filoxera e encontrou condições favoráveis nos Andes.

O projeto se estabeleceu em Las Compuertas e no Valle de Uco, combinando Malbec, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot em cortes que variam conforme o caráter de cada safra. A lógica é simples: não impor um estilo, mas interpretar o ano e o lugar.

Essa abordagem distancia o Cheval des Andes de nomes emblemáticos da nova vitivinicultura argentina, como Zuccardi e Catena Zapata, em que a figura do enólogo tem papel central na narrativa. No Cheval, a produção é conduzida por uma equipe técnica que privilegia decisões coletivas e consistência de longo prazo.

Desde 2019, a vinícola está sob a liderança de Gérald Damien Gabillet, CEO e enólogo-chefe, ao lado de profissionais como Rodrigo de la Mota (maître de chai) e Rosario Maria Toso (chef de culture). O foco está menos em assinatura pessoal e mais em precisão agrícola, vinificação meticulosa e respeito à fruta. “O segredo está em escutar o terroir”, rdiz Gabillet.

A safra 2021, que já está no mercado brasileiro por cerca de R$ 850, reflete um momento de maior controle e refinamento do projeto. O vinho mostra frescor evidente, taninos bem polidos e uma leitura clara do solo andino. É elegante, preciso e com grande potencial de guarda. Recebeu 96 pontos de James Suckling e 95 do Wine Advocate.

Já a safra 2022, que chega ao Brasil em fevereiro por cerca de R$ 900, apresenta um perfil ligeiramente mais estruturado. Há mais volume de boca, maior concentração de fruta e uma presença mais marcada de textura.

Sustentabilidade como premissa

A diferença entre as duas safras não é de qualidade, mas de ênfase. A 2021 privilegia tensão e precisão; a 2022 entrega densidade e profundidade. Em comum, ambas preservam o fio condutor do Cheval des Andes: equilíbrio, longevidade e identidade territorial.

Nos vinhedos, o Cheval des Andes vem aprofundando práticas de agroecologia e biodiversidade, com projetos de plantio de espécies que atraem polinizadores e predadores naturais de pragas. Desde 2017, a irrigação por gotejamento aumentou a eficiência hídrica de 65% para 95%, sem romper com o uso tradicional da água do degelo andino.

Essas escolhas ajudam a explicar a trajetória ascendente das safras. A safra 2019 alcançou 98 pontos James Suckling e 97 do Wine Advocate.

No portfólio da Moët Hennessy, ao lado de nomes como Dom Pérignon, Hennessy e Château Cheval Blanc, o Cheval des Andes ocupa uma posição singular: é um vinho do Novo Mundo com mentalidade do Velho Mundo, uma lembrança de que a excelência pode estar em deixar o lugar falar mais alto do que a assinatura da obra.