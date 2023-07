Aruzz: experiências enogastronômicas são destaques do espaço de eventos em São Paulo

Os irmãos Rafael e Rodrigo Spessoto são empresários de ramos distintos, mas suas viagens e experiências mundo afora sempre foram guiadas pela gastronomia e o universo dos vinhos. A dupla, que com frequência realiza encontros de amigos e familiares, sentia falta de um espaço versátil, que pudesse modificar-se de acordo com o tipo de reunião ou de celebração.

Para os empresários, era sempre difícil a escolha de um local para seus eventos. Ora o espaço era agradável, mas a comida e a atmosfera ficavam em segundo plano, ora dava-se o contrário. Quase sempre, sentiam uma dose de frustração.

Durante a pandemia, os dois adquiriram um terreno de 700 metros quadrados, localizado entre os bairros de Perdizes e Água Branca. Ali, começaram a construir um espaço onde todas as experiências, grandes ou mais intimistas, pudessem ser realizadas com o suporte e a expertise de um time de curadores renomados sem que nenhum ponto, a gastronomia, os vinhos e as demais bebidas, os ambientes, a atmosfera, o atendimento, fosse deixado de lado.

A cozinha, totalmente munida dos melhores equipamentos do mercado e de uma infraestrutura que pode ser comparada tranquilamente com a de um hotel ou a de um restaurante cinco estrelas, tem capacidade para atender simultaneamente as operações dos três espaços.

Já a adega, que merece um capítulo à parte, foi abastecida com os melhores rótulos do mundo e, é claro, é capitaneada por uma equipe que oferece um serviço de vinho compatível com a qualidade das bebidas. Assim, detalhe por detalhe, nasceu o Aruzz, composto de três ambientes, o Alma, o Brazza e o Espaço AZ, todos com personalidades e características singulares.

“Finalmente conseguimos colocar todos os nossos desejos e sonhos no ARUZZ. Construímos um lugar de encontros onde será possível viver experiências diferentes e memoráveis. Estamos prontos para viver eventos históricos e inesquecíveis por aqui”, comemora Rafael Spessoto.

Um tour pelo Aruzz

A fachada discreta esconde o que vem pela frente. O primeiro ambiente, nomeado de Alma, integra harmoniosamente uma adega com capacidade de armazenamento de mais de duas mil garrafas, com seleção de rótulos feitos pela sommelière Gabriela Bigarelli e pelo sommelier Thiago Mendes (Enocultura).

O ambiente, que pode ser personalizado de acordo com o tamanho e o formato do evento, oferece uma cozinha show, aberta para o salão, que permite encontros intimistas entre chefs e clientes.

O Aruzz contará com uma programação própria de experiências enogastronômicas e de encontros de chefs brasileiros e estrangeiros que serão revelados ao longo dos meses.

A casa também conta com uma equipe de chefs internos, que respondem pela execução dos cardápios exclusivos para toda a demanda externa. O ambiente ainda contém um deck de madeira com portas de vidro que pode ser integrado ao espaço Alma, com capacidade para receber até 60 pessoas em formatos de coquetéis, almoços ou jantares.

Com pé-direito alto de 10 metros e área de 110 metros quadrados, o Alma possui teto retrátil, permitindo aos clientes escolher a luz perfeita para o seu evento. “O Alma está totalmente preparado para receber confrarias, eventos de grandes marcas, degustações e jantares especiais com chefs convidados”, revela Rodrigo. “Estamos preparando um calendário para o segundo semestre com grandes nomes da gastronomia e do mundo do vinho”.

Ao atravessar o corredor na lateral do espaço Alma, o público é recebido pelo Brazza, segundo espaço do Aruzz, que tem uma lareira feita de aço corten e cercada de pedra. O ambiente mais descontraído do projeto mostra que, por lá, o fogo e a brasa estão no seu DNA.

Com 170 metros quadrados, o Brazza dispõe de cozinha equipada com parrilla, pit smoker, bar e fogão de apoio. Nesse espaço, poderão acontecer eventos em diferentes formatos para até 70 pessoas. Com a atmosfera mais descontraída, o ambiente promete ser disputado para encontros em torno da boa comida, da coquetelaria, dos vinhos e de todas as vivências gastronômicas em torno do fogo.

No segundo andar, o Espaço de A a Z, o maior deles, com 220 metros quadrados e uma segunda cozinha de apoio, possui estrutura flexível para receber diferentes formatos de evento.

Todos os eventos nesse ambiente poderão ser personalizados para atender as necessidades dos clientes. O espaço tem capacidade para até 100 pessoas no formato jantar.

Rafael explica que todos os detalhes foram pensados e executados com o máximo de cautela. Cada ambiente possui cardápio próprio para que cada um tenha sua personalidade expressa também na comida. As peças do mobiliário, as louças e as taças foram escolhidas a dedo para que o cliente pudesse desfrutar de grandiosas experiências e colecionar na memória momentos especiais.