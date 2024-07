Arquiteto viraliza no TikTok organizando ambientes com Feng Shui

Em 2020, quando o mundo estava "trancado" por causa da pandemia de Covid-19, Cliff Tan entrou num hotel de quarentena na sua terra natal, Singapura. Na época, o arquiteto contava com 50 seguidores no TikTok.

Duas semanas depois, tinha mais de 100 mil seguidores na plataforma de mídia social. Hoje, são cerca de 2,9 milhões, junto com quase 800 mil seguidores no Instagram (@dearmodern) e 1,6 milhão de assinantes no YouTube.

“Quando saí daquele quarto de hotel em quarentena, eu era uma pessoa diferente”, diz Tan via Zoom de Londres, onde mora desde 2010, ao SCMP.

Tan tornou-se uma sensação nas redes sociais, tendo feito muitos vídeos sobre o Feng Shui, a antiga prática chinesa de organizar espaços de vida e de trabalho para promover a saúde e a harmonia. “O primeiro vídeo que publiquei foi sobre onde colocar a cama – teve algumas centenas de milhares de visualizações”, diz ele.

Muitas de suas produções apresentam esboços do layout de uma casa com pequenos móveis que ele mexe para mostrar como criar um espaço pensando com o Feng Shui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mr Cliff Tan (@dearmodern)



Para mostrar o quão amplo é seu alcance, ele pega seu laptop e mostra um mapa-múndi com estrelas indicando a localização dos clientes. Europa e EUA se destacam.

Em 2022, ele lançou o livro Feng Shui Moderno, um guia simples e prático que mostra as ferramentas necessárias para uma casa harmoniosa, independentemente do seu orçamento.

“Você quer criar um espaço que faça você se sentir bem. Se você se sentir positivo, isso lhe dará o estado de espírito certo, a mentalidade certa”, diz ele.

O ponto central do Feng Shui está na harmonização de energias para facilitar o fluxo de chi (energia) positivo em sua casa, diz ele. Não existe energia boa nem má, explica ele, apenas se essa energia é boa ou ruim para nós.

As regras de ouro do Feng Shui incluem nunca ter os pés apontados para a porta do quarto quando estiver deitado na cama, pois isso o torna vulnerável, diz ele. Um banheiro na entrada de um apartamento também é não é nada recomendável.