Após renovar com Mbappé, PSG prepara barca que custou R$ 1,5 bi; veja lista

Após anunciar a milionária renovação de contrato com Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain estuda uma reformulação profunda no elenco. Segundo o jornal francês L’Équipe, a ideia dos dirigentes seria a de negociar uma série de jogadores, que não devem ter mais espaço na próxima temporada.

Segundo a publicação, entre os nomes, estariam jogadores que tiveram altos custos para os cofres do time, como Mauro Icardi, Leandro Paredes e Julian Draxler. Além dos atletas, a ideia é trazer um novo diretor esportivo após a saída do brasileiro Leonardo do cargo.

Para a vaga, o mais cotado é o português Luís Campos, que tem passagem pelo Real Madri quando o clube era comandado pelo seu compatriota José Mourinho. Até o momento, além da renovação de contrato com Mbappé, o PSG ainda não anunciou a contratação de novos jogadores.

Dos 12 atletas que podem ser negociados ou liberados pelo clube, nove deles foram comprados pelo PSG, que teve de desembolsar cerca de 281 milhões de euros pelas contratações (cerca de R$ 1,47 bilhões), segundo o Transfermarket, site especializado em transações esportivas. Além destes, dois vieram sem custos (Ander Herrera e Georginio Wijnaldum) e um foi criado na base (Colin Dagba).

Veja abaixo lista com atletas que podem ser negociados pelo clube, quanto eles custaram e quando chegaram ao PSG:

Mauro Icardi: 50 milhões de euros (R$ 244 milhões), em 2019

Leandro Paredes: 40 milhões de euros (R$ 195 milhões), em 2019

Thilo Kehrer: 37 milhões de euros (R$ 180 milhões), em 2018

Julian Draxler: 36 milhões de euros (R$ 175 milhões), em 2017

Abdou Diallo: 32 milhões de euros (R$ 156 milhões), em 2019

Idrissa Gueye: 30 milhões de euros (R$ 146 milhões), em 2019

Layvin Kurzawa: 25 milhões de euros (R$ 170 milhões), em 2015

Danilo Pereira: 16 milhões de euros (R$ 78 milhões), em 2021

Keylor Navas: 15 milhões de euros (R$ 73 milhões), em 2019

Ander Herrera: Custo zero, em 2019

Georginio Wijnaldum: Custo zero, em 2021

Colin Dagba: Atleta da base

