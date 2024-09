Após degustar 500 rótulos, Latam define os 27 vinhos que estão na nova carta da executiva

Definir a carta de vinhos de um restaurante não é uma tarefa fácil. O processo envolve uma série de testes, degustações e a participação de sommeliers e chefs que preparam os pratos para harmonizar com os rótulos. Agora, imagine fazer tudo isso para uma experiência a mais de 30 mil pés de altitude, onde a pressão interna da cabine altera a forma como sentimos gostos e aromas.

Para definir os 27 rótulos da nova carta de vinhos, a Latam testou mais de 500 vinhos em parceria com o sommelier Héctor Vergara, que participou de todas as etapas de validação e degustação. A nova lista, disponível para os passageiros das cabines premium business e premium economy, traz vinhos elaborados por vinícolas da América do Sul que produzem alguns dos melhores rótulos do mundo.

Duas delas, as argentinas Zuccardi e Catena Zapata, tiveram rótulos eleitos entre os melhores Malbecs do mundo, segundo o Descorchados, um consolidado guia de vinhos que traz, anualmente, avaliações de rótulos da Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia.

No cardápio da Latam, estão o Polígonos San Pablo 2022 (Cabernet Franc), da Zuccardi, e o Paraje Altamira 2022 (Malbec), da vinícola Catena Zapata. Embora não estejam no topo da lista do Descorchados, ambos estão entre os mais bem avaliados.

Carta sazonal

A carta de vinhos é alterada sazonalmente para garantir a melhor harmonização. A estreia, válida já para este mês de setembro, inclui os chilenos La Più Belle 2021 (Blend), da vinícola VIK; Gran Reserva 2021 (Petit Verdot), da vinícola Santa Carolina; Aquitania 2023 (Chardonnay), da vinícola Aquitania; e Cool Coast 2023/2024 (Sauvignon Blanc), da vinícola Casa Silva.

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do Grupo Latam, os novos vinhos foram escolhidos para trazer harmonia a toda a gastronomia disponível a bordo, combinando sabores locais e globais.

"Todos os meses, oferecemos de quatro a cinco rótulos diferentes, cuidadosamente selecionados para harmonizar com nosso cardápio, e apresentamos aos passageiros do mundo inteiro a potência da América do Sul como produtora de grande parte dos melhores vinhos do mundo", explica o executivo.

Os vinhos escolhidos para a nova carta da Latam

SETEMBRO DE 2024 A MARÇO DE 2025: La Più Belle 2021 (Blend), da vinícola VIK; Gran Reserva 2021 (Petit Verdot), da vinícola Santa Carolina; Aquitania 2023 (Chardonnay), da vinícola Aquitania; e Cool Coast 2023/2024 (Sauvignon Blanc), da vinícola Casa Silva.

OUTUBRO DE 2024 E ABRIL DE 2025: Domus Aurea 2021 (Cabernet Sauvignon), da vinícola Quebrada de Macul; Stella Aurea 2021 (Blend), da vinícola Quebrada de Macul; Punta de Flechas 2022 (Malbec), da vinícola Flechas de Los Andes; Crios 2023/2024 (Torrontés), da vinícola Susana Balbo; e EQ Coastal 2022/2023 (Sauvignon Blanc), da vinícola Matetic.

NOVEMBRO DE 2024 E MAIO DE 2025: Polígonos San Pablo 2022 (Cabernet Franc), da vinícola Zuccardi; Marqués de Casa Concha 2022 (Carmenere), da vinícola Concha y Toro; Gran Reserva 2023 (Chardonnay), da vinícola Viu Manent; e Selección de Viñedos 2023 (Sauvignon Blanc), da vinícola Morandé.

DEZEMBRO DE 2024 E JUNHO DE 2025: Milla Cala 2021 (Blend), da vinícola VIK; Pangea 2019 (Syrah), da vinícola Ventisquero; Paraje Altamira 2022 (Malbec), da vinícola Catena Zapata; Zuccardi A 2023 (Torrontés), da vinícola Zuccardi; e Loma Larga 2023/2024 (Sauvignon Blanc), da vinícola Loma Larga.

JANEIRO E JULHO DE 2025: Encierra 2021 (Carménère), da vinícola Encierra; Garzón 2022 (Cabernet Franc), da vinícola Bodega Garzón; Crios 2023/2024 (Chardonnay), da vinícola Susana Balbo; e Tiny Blocks 2023/2024 (Sauvignon Blanc), da vinícola Calcu.

FEVEREIRO E AGOSTO DE 2025: Signature 2022 (Malbec), da vinícola Susana Balbo; Gran Terroir de Los Andes 2023 (Carménère), da vinícola Casa Silva; High Mountain Vines 2023/2024 (Chardonnay), da vinícola Catena Zapata; e Gran Reserva 2023 (Sauvignon Blanc), da vinícola Santa Ema.