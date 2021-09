Após adiamentos, final do Mundial de Surfe 2021 acontece hoje (14)

Após três adiamentos na última semana, o World Surf League (WSL) 2021 acontece hoje (14) a partir das 11h30, no mar de San Clemente, na Califórnia.

O Brasil terá quatro representantes, tanto na categoria masculina com o campeão olímpico Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo, quanto na categoria feminina com Tatiana Weston-Webb.

Formato inédito

A final da competição terá um novo formato. Gabriel Medina e Carissa Moore, os primeiros colocados no ranking, já estão garantidos na final, que será disputada em uma série de três baterias. Os outros competidores entrarão nas chaves de acordo com os pontos obtidos nas classificações.

Desta forma, os quartos e quintos colocados irão competir em uma bateria única. O vencedor compete com o terceiro colocado no ranking. Quem fizer melhor disputa, em seguida, enfrenta o segundo colocado. Ao final da última competição, o vencedor competirá com os líderes do ranking.

Final masculina de surfe do WSL.

Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo estão, respectivamente, nas primeiras, segundas e terceiras chaves. Tatiana Weston-Webb está na segunda chave da categoria feminina.

Final feminina do WSL, com Tatiana Weston-Webb representando o Brasil.

Se vencer a competição, Ítalo Ferreira será bicampeão mundial, visto que venceu em 2019 (em 2020 não houve competição). Além disso, será o primeiro surfista a conquistar o título mundial e um ouro olímpico no mesmo ano.

A transmissão será feita através do canal ESPN, a partir das 11h30 e no canal do WSL no Youtube, ao vivo.