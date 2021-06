Apesar de divórcio, Kim Kardashian diz ser maior fã de Kanye West

Kim Kardashian disse que seu ex-marido Kanye West é como um familiar, apesar do divórcio, acrescentando em um programa de televisão exibido na quinta-feira que sempre será sua maior fã.

Kardashian, de 40 anos, falava em um reencontro de "Keeping Up with the Kardashians", que exibiu seu último episódio na semana passada depois de 14 anos no ar.

Em fevereiro, pouco depois de terminar de gravar a temporada final do reality show do canal E!, Kardashian pediu divórcio do rapper citando diferenças irreconciliáveis no casamento de quase sete anos. O casal concordou em dividir a guarda dos quatro filhos.

Indagada sobre o relacionamento no momento, Kardashian respondeu: "Temos um relacionamento de guarda compartilhada maravilhoso, e o respeito muito... sempre serei a maior fã de Kanye. Ele é o pai dos meus filhos. Kanye sempre será da família".

Na semana passada, a bilionária de produtos de beleza publicou uma foto de Kanye jovem em sua conta de Instagram para marcar o 44º aniversário do rapper.

No programa de reencontro, Kardashian não quis dar detalhes sobre o fim do matrimônio. "Não foi uma coisa específica. Foi uma diferença geral de opiniões sobre algumas coisas", disse. Ela negou rumores recentes de que está namorando Van Jones, da CNN, ou o cantor colombiano Maluma.

