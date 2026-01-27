Sinopse de Anora

Anora, uma jovem stripper do Brooklyn, conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha. Os dois engatam um improvável romance e Anora vive uma história de Cinderela contemporânea por alguns dias. Em Las Vegas, o casal resolve consumar o relacionamento intempestivo e se casa de forma impulsiva. Quando a notícia do casamento chega à Rússia, o conto de fadas é rapidamente ameaçado: os pais do jovem partem para Nova York com a irredutível intenção de anular o matrimônio.

Direção: Sean Baker

Sean Baker País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov

Onde assistir Anora?

Prime Video, Apple TV (valor adicional).