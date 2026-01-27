Casual

Anora

11º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18h01.

Sinopse de Anora

Anora, uma jovem stripper do Brooklyn, conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha. Os dois engatam um improvável romance e Anora vive uma história de Cinderela contemporânea por alguns dias. Em Las Vegas, o casal resolve consumar o relacionamento intempestivo e se casa de forma impulsiva. Quando a notícia do casamento chega à Rússia, o conto de fadas é rapidamente ameaçado: os pais do jovem partem para Nova York com a irredutível intenção de anular o matrimônio.

  • Direção: Sean Baker
  • País: Estados Unidos
  • Elenco: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov

Onde assistir Anora?

Prime Video, Apple TV (valor adicional).

