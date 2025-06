Víssimo, dona da Evino e Grand Cru, nomeia novo CEO com duas metas principais no curto prazo

O grupo Víssimo, dono da Evino e da Grand Cru, tem um novo CEO: Antony Martins. O executivo assume a liderança de uma das maiores importadoras de vinhos do Brasil com a meta de, no curto prazo, aumentar a percepção de valor das marcas e otimizar processos, facilitando a jornada do cliente com as marcas.

Com 27 anos de experiência no varejo, Antony Martins tem expertise em integrar o ambiente digital ao físico. Ele fundou a Westwing Brasil, uma das maiores plataformas de e-commerce de decoração e lifestyle do país, e, em seguida, liderou a Ammo Varejo, holding responsável por marcas como MMartan, Artex e Casa Moysés.

Com a mudança de liderança, Marcos Leal, cofundador da Evino, que estava no cargo há cerca de seis meses após a saída de Ari Gorenstein, também cofundador, deixa a posição. "O plano não era ficar por um longo prazo", explica Leal em entrevista exclusiva à EXAME Casual. Ele e Gorenstein continuarão no conselho estratégico do grupo. Além dos sócios fundadores, fazem parte do board a Vinci Partners, o family office JCR e a XP Private.

Com pouco mais de uma semana no cargo, Antony Martins destaca que, neste primeiro momento, não haverá grandes mudanças na estratégia já estabelecida. "Vamos fortalecer a rede de lojas, o relacionamento com as vinícolas e crescer o valor da marca", afirma. O executivo também tem lugar de fala dentro do grupo, é dono de uma franquia da Grand Cru no Shopping Center Norte, em São Paulo.

A Grand Cru, com franquias e lojas próprias, conta com 120 unidades, enquanto a Evino possui 11 lojas. Neste momento, a estratégia de expansão da Evino por meio de novas franquias, anunciada no ano passado, foi colocada em standby.

A meta para 2025 é crescer de forma sustentável, melhorando as margens e o portfólio, com foco em rótulos premium, um segmento quase imune a crises e em constante expansão. "Ainda não será um crescimento de dois dígitos. Vamos priorizar qualidade", diz Leal.

O portfólio do grupo inclui rótulos de vinícolas renomadas e premiadas, como as argentinas Viña Cobos e Zuccardi, e a popular Nieto Senetiner, muito apreciada pelo custo-benefício. A estratégia de Martins é adicionar mais vinícolas com boa aceitação no mercado brasileiro.

Fundada há 13 anos, a Evino se tornou uma das líderes no segmento de venda online de vinhos no país. Em 2021, a empresa adquiriu a Grand Cru, referência em vinhos mais premium e venda para restaurantes.

Brasil, um porto seguro

O grupo Víssimo está atento ao movimento do mercado de vinhos, no qual o Brasil se consolidou como um porto seguro, especialmente em um cenário global marcado por guerras, dificuldades logísticas e aumento nos custos de produção. Entre 2017 e 2022, países como a Europa e os Estados Unidos enfrentaram uma queda no consumo de vinho de 2% a 4%, enquanto a China registrou uma redução ainda mais acentuada, de 17%.

Em contraste, o Brasil teve um crescimento de 8%, de acordo com dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Isso fez com que o país se tornasse um porto seguro para as vinícolas. Um exemplo disso foi o lançamento mundial da safra 2018 do icônico Pêra-Manca, da vinícola Adega Cartuxa, que decidiu apresentá-lo pela primeira vez fora de Portugal.

O lançamento no Brasil, com preços que podem chegar a 4.000 reais, reflete o crescente interesse do mercado global pelos consumidores brasileiros. E as importadoras são peça central para conectar vinícolas e o consumidor.