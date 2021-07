Alitasex: Marca de lingeries e produtos para corpos grandes de Thaís Carla

Cansada de não encontrar produtos sensuais que se adequassem ao seu corpo, a influenciadora digital e dançarina Thaís Carla decidiu lançar sua própria coleção de lingeries e fantasias sensuais. Sócia da Alitasex, a primeira coleção com tamanhos a partir do G já estão à venda.

Com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, ao longo dos anos, Thaís vem exaltando os corpos grandes para além do tipo plus size. Com isso, o diferencial da marca são as peças sob medida, com tamanhos a partir do G.

“Existe uma carência no mercado erótico quando se trata de fantasias e lingeries para pessoas gordas. Podemos observar até nas propagandas que em sua maioria, são realizadas apenas com modelos magras. Ainda que exista o tamanho plus size, ele não contempla todos os corpos, como o meu, por exemplo. Meu objetivo é levar amor próprio, aumento de autoestima e liberdade sexual para as mulheres gordas, que por muitos anos foram excluídas deste segmento de mercado”, explica Thaís.

Além de sócia da Alitasex, Thaís também desenvolveu a primeira coleção como embaixadora. “Pensamos em cada detalhe para criar uma coleção que busca atender às necessidades de mulheres que buscam o autoconhecimento do corpo e que querem satisfazer seus desejos respeitando seus corpos naturais”, conta.

Em entrevista à Casual, Thaís conta sobre o empreendimento e seu papel como militante.

Como surgiu o convite para ser sócia da Alitasex?

Como consumidora, sempre senti a falta de lingeries e fantasias sensuais voltadas ao meu corpo e a todos os corpos que fogem do padrão estético magro, limitado até a numeração G.

Ao observar essa carência de produtos voltados para as mulheres gordas, encontrei uma oportunidade de começar a empreender - algo que já tinha vontade de começar, mas não sabia como. Queria ao mesmo tempo falar de produtos sensuais para mulheres gordas, sendo coerente com o que eu acredito e com a minha militância gorda. Então reuni com meus sócios e juntos criamos a Alitasex, onde atuo como sócia e embaixadora da marca. Estou muito feliz, é a realização de mais um sonho.

A marca foi lançada na semana passada, como foi o retorno do público?

Para nossa alegria, o público foi bem receptivo. Na transmissão de vídeo que realizamos em nossas redes sociais para lançamento da marca, alcançamos mais de 60 mil visualizações.

Sentimos um retorno positivo pelo fato de incluirmos as pessoas gordas no mercado erótico, até porque antes era como se nós não existíssemos neste cenário. Recebemos muitos elogios pelo propósito de empoderar mulheres gordas para que elas se sintam sensuais e desejadas.

Fantasia de coelhinha da Alitasex. As peças podem ser encomendadas sob medida. Fantasia de coelhinha da Alitasex. As peças podem ser encomendadas sob medida.

Seus seguidores também sentiam carência dos produtos?

Grande parte do público que me acompanha são pessoas gordas que lutam pelo fim da gordofobia e pela aceitação dos nossos corpos. Mantenho uma comunicação ativa nas redes sociais com meus seguidores, eles também me relataram sobre a insatisfação com a exclusão de produtos eróticos destinados às pessoas gordas maiores. Infelizmente, trata-se de uma dificuldade que todas as pessoas gordas provavelmente já enfrentaram um dia, ao não encontrarem roupas, peças íntimas e até fantasias sensuais que coubessem em seus corpos, causando problemas de autoestima e auto aceitação, justamente por não se sentirem desejadas.

As peças começam no tamanho G, haverá peças sob medida?

Sim, ter peças sob medidas foi um diferencial que fiz questão de inserir como proposta da marca. Não queremos enquadrar as pessoas em tamanhos regrados, então a numeração das peças da Alitasex são feitas sob medidas, a partir do tamanho G.

Como foi desenvolvida a coleção que assina?

Todas as peças foram pensadas na diversidade dos corpos naturais, visando a qualidade dos tecidos para garantir conforto e durabilidade. O desenvolvimento das peças teve como propósito o empoderamento das gordas maiores, para que elas se sintam sensuais e desejadas usando nossos produtos como fantasia de coelhinha, body de veludo e lingeries sensuais.

Haverá outros lançamentos?

Sim, além da coleção de peças com fantasias e lingeries, também temos produtos de sex shop, como lubrificantes, adstringentes e brinquedos eróticos. Mas a nossa intenção é sempre trazer novidades para nosso catálogo, atribuindo mais opções e diversidade em nossas peças.

