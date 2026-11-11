Alex Atala vai assinar seu primeiro restaurante fora do Brasil no Morada Orlando, empreendimento residencial de alto padrão no número 11304 da International Drive, principal corredor turístico de Orlando, na Flórida. Além de criar os conceitos e os cardápios das casas do complexo, o chef do D.O.M. ficará responsável pela curadoria de toda a hospitalidade, do modo como cada hóspede é recebido até a aprovação de detalhes de serviço, apresentação e bem-estar.

A estrutura gastronômica inclui um restaurante assinado e aberto ao público, com cerca de 600 metros quadrados, e outro restaurante privativo para moradores. O projeto também terá bar de coquetéis com piano lounge, adega com wine lounge, lounge de charutos e uísque e serviço de refeições dentro das residências. "Hospitalidade nada mais é do que receber alguém e fazê-lo sentir que pertence", diz Atala no site do empreendimento. Os nomes das casas ainda não foram divulgados.

Duas torres perto do SeaWorld

Projeção do Morada Orlando, que terá duas torres curvas de 18 andares e 240 residências na International Drive, com inauguração prevista para 2030 (Divulgação/Morada Orlando)

O Morada Orlando tem projeto do escritório Gustavo Penna Arquiteto & Associados e reúne 240 residências distribuídas em duas torres curvas de 18 andares. As plantas têm de dois a quatro quartos com escritório, além de coberturas com até cinco quartos.

O empreendimento combina segunda residência com serviços de hotel boutique, como valet, concierge e arrumação. Quando o proprietário não está, a unidade pode ser alugada e operada como hotel. A área de lazer inclui piscinas interna e externa, spa, sauna, academia com pilates e ioga, quadras de padel, pickleball e squash, kids club e lounge para adolescentes, além de lago, jardins e lojas no térreo. As reservas já estão abertas, com depósito de US$ 50 mil (cerca de R$ 275 mil), reembolsável e mantido em conta de garantia até a assinatura do contrato.

O projeto é da Glasstone Group, grupo imobiliário de Orlando que tem Marcelo Teixeira como co-CEO e reúne empresas de incorporação (MakeSpace), corretagem (NewKey Real Estate) e administração de aluguéis de curta e longa temporada (StayOrlando e Iconica). O terreno fica a três minutos de carro do Discovery Cove, a oito do Epic Universe, da Universal, e a 15 do Walt Disney World. Orlando recebeu 76,7 milhões de visitantes em 2025, recorde da cidade, segundo a Visit Orlando. O Brasil é o terceiro maior mercado internacional do destino, com 736,3 mil viajantes no ano passado, atrás de Canadá e Reino Unido.

O hotel que ficou no papel

O projeto na Flórida amplia a entrada de Atala na hotelaria. Antes da pandemia, o chef planejava um hotel D.O.M. na Alameda Franca, nos Jardins, com 35 andares e investimento de R$ 160 milhões. Em entrevista à Bloomberg Línea, em 2024, contou que precisou vender o projeto para atravessar a crise. Desde o fim de 2023, ele é sócio do Resid Club & Hotels, clube de membros que planeja cinco hotéis no Brasil, a começar pelo Nas Rocas, na Ilha Rasa, em Búzios (RJ), onde assina oito bares e restaurantes. Em 2025, o grupo abriu o Resid Bar dentro do Dalva e Dito, em São Paulo.

Aberto em 1999, o D.O.M. tem duas estrelas no Guia Michelin desde 2015, ano em que o guia chegou ao Brasil, e renovou a distinção na edição de 2026. A casa ficou conhecida pelo uso de ingredientes amazônicos como jambu, priprioca e tucupi. O Dalva e Dito, dedicado a receitas tradicionais brasileiras, foi aberto em 2009. Desde 2025, Atala também é jurado do reality Chef de Alto Nível, da TV Globo.