Alberto Landgraf volta a São Paulo; entenda

Após um ciclo com o chef Ivan Ralston, o Terminal BTG Pactual traz de volta a São Paulo Alberto Landgraf, depois de uma década após encerrar o Epice, casa que marcou sua trajetória na cidade. À frente do Oteque, no Rio de Janeiro, reconhecido com estrela pelo Guia Michelin, Landgraf assinará uma nova experiência gastronômica no complexo a partir de junho.

“A chegada do Alberto reforça o compromisso do Terminal de oferecer aos viajantes uma experiência que vai além do serviço tradicional de hospitalidade. Nosso papel é integrar gastronomia, arte e atendimento em um mesmo nível de excelência, sempre com nomes que são referência em suas áreas”, diz Fábio Camargo, CEO do Terminal BTG Pactual. “Trabalhamos com a lógica de curadoria contínua. O público retorna e a experiência precisa acompanhar esse movimento”.

Reconhecido por uma cozinha que privilegia ingredientes, técnica e construção precisa de sabor, Landgraf construiu carreira no Brasil e no exterior, com passagens por cozinhas em Londres, com Gordon Ramsay e Tom Aikens, e pela França antes de abrir seus próprios restaurantes.

“São Paulo faz parte da minha história. Voltar à cidade depois de dez anos é significativo. O Terminal propõe um formato diferente, com um público em trânsito, mas atento e exigente. A ideia é construir uma experiência que tenha identidade e que dialogue com esse contexto”, diz Landgraf.

Terminal BTG Pactual

Localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o Terminal BTG Pactual é o primeiro da América Latina a oferecer um atendimento exclusivo e personalizado para passageiros da aviação comercial. Com uma estrutura de 2.400 metros quadrados, o terminal conta com check-in, raio-x, alfândega e imigração privativos, além de transporte particular até a aeronave.

Os passageiros têm à disposição lounges privativos e, futuramente, suítes para descanso entre conexões. Além disso, a carta de drinques é desenvolvida por Ricardo Miyazaki, eleito o melhor bartender de São Paulo, e inclui uma experiência personalizada em que o próprio bartender prepara bebidas exclusivas para os passageiros.