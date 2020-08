Airbnb proíbe festas e eventos em todo o mundo

O Airbnb anunciou uma proibição global de festas e eventos listados em sua plataforma em uma tentativa de cumprir os protocolos de saúde da covid-19.

A empresa de compartilhamento de casas com sede em São Francisco disse que a proibição, que se aplica a futuras reservas, limitará a ocupação a 16 pessoas e permanecerá em vigor indefinidamente. Citando as mudanças nas regras de saúde pública em reuniões, o Airbnb disse que alguns clientes optaram por “levar o comportamento dos bares e clubes para as casas, às vezes alugadas através de nossa plataforma.”

A empresa disse que vai expulsar ou tomar medidas legais contra anfitriões e hóspedes que não cumprirem as novas regras.

“Achamos que tal conduta é incrivelmente irresponsável”, disse o Airbnb em um postagem de blog na quinta-feira. “Não queremos esse tipo de negócio, e qualquer pessoa envolvida ou permitindo esse comportamento não pertence à nossa plataforma.”

Festas não autorizadas são proibidas há muito tempo pela maioria dos hosts. O Airbnb reprimiu as “casas de festa” no ano passado, após um tiroteiro em uma casa listada na Califórnia.

O confinamento exigido pelo coronavírus prejudicou o negócio principal do Airbnb, que ganha dinheiro com o aluguel de residências para viajantes. O crescimento das vendas desacelerou e o lucro foi reduzido à medida que as viagens foram interrompidas ao redor do mundo em meio a quarentenas para conter a disseminação da covid-19.