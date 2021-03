Afinal, a entrevista bombástica de Meghan e Harry afetará "The Crown"?

Dos tabloides britânicos ao prestigiado The New York Times, a entrevista bombástica concedida pelos dissidentes da família real britânica, Harry e Meghan, está dando o que falar e levantando dúvidas sobre tudo o que envolve a coroa. Não é para menos: à apresentadora americana Oprah, o casal contou os motivos de terem abandonado a realeza, que vão desde acusações de racismo até omissão de ajuda psicológica. Em meio ao caos, surgiu uma dúvida entre os fãs de "The Crown", que retrata a vida dos monarcas: as novas revelações corrosivas entrarão na série?

A resposta curta é não. O motivo é que a série exibida na Netflix que está indo para a quinta temporada, e que deve acabar na sexta, como já anteciparam seus produtores, é ambientada no passado, mais especificamente, na época em que a princesa Diana, mãe de Harry, ainda era viva. O mais provável, como já adiantou o criador Peter Morgan, é que a trama acabe um pouco depois da morte de Lady Di.

Em agosto do ano passado, Morgan disse ao Hollywood Reporter que não pretende acrescentar os acontecimentos contemporâneos da realeza britânica na série. “Eu uso a regra dos 20 anos. É tempo e distância suficiente para realmente compreender uma coisa, para compreender o seu papel, a sua posição, a sua relevância”, afirmou. Morgan justificou seu ponto de vista dizendo que, muitas vezes, um fato que agora parece relevante à luz da opinião pública pode ser diluído na história com o tempo.

Na mesma entrevista de agosto passado, Morgan também disse, especificamente, que colocar a dissidência de Harry e Mehgan na série teria um ar "jornalístico", o que não é a proposta de "The Crown". “Não sei onde é que Meghan Markle ou Harry poderiam aparecer”, enfatizou.

Com os últimos acontecimentos, no entanto, muitos fãs da série estão cobrando através das redes sociais que as revelações que o casal fez entrem na série. A dúvida é se a Netflix terá interesse de barganhar mais temporadas --- e se os produtores cederão --- já que a produção é a mais cara produzida pelo serviço de streaming: são cerca de 130 milhões de dólares por temporada.

No leque de possibilidades, há, claro, a chance de a Netflix produzir um spin-off de "The Crown" ou mesmo um documentário sobre Harry e Mehgan. Por enquanto, os fãs dos bastidores da coroa terão que esperar.