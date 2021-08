Aerosmith assina com Universal Music e planeja celebrar 50 anos da banda

A banda de hard rock Aerosmith e a Universal Music Group (UMG) informaram que assinaram um acordo estratégico e de aliança global que move todo o catálogo de músicas do Aerosmith para a gravadora antes do 50º aniversário da banda e da IPO da empresa no mês que vem.

A Universal também será responsável pelos futuros projetos musicais e merchandise do Aerosmith, e trabalhará com a banda em um novo filme, na televisão e em outros conteúdos audiovisuais.

"O sucesso mundial do Aerosmith o posiciona entre os maiores ícones do rock de todos os tempos", disse o presidente e executivo-chefe da UMG, Sr. Lucian Grainge.

"Pessoalmente, eu não poderia estar mais orgulhoso por eles terem escolhido a UMG como seu parceiro global", acrescentou.

Desde que foi fundada em Boston, em 1970, a banda vendeu mais de 150 milhões de álbuns em todo o mundo.

"É uma vitória para o Aerosmith, a UMG e, por fim, para os nossos fãs. Não é preciso dizer que estamos muito animados. É uma maneira incrível de comemorar os 50 anos e muitos outros que virão", disse o cofundador e guitarrista do Aerosmith, Joe Perry.

A Universal Music Group é a maior empresa de música do mundo, lar de artistas como Billie Eilish, Post Malone, Lady Gaga e os Rolling Stones.

O conglomerado de mídia francês Vivendi está planejando uma oferta pública inicial (IPO) para a UMG em setembro, e no início deste mês o bilionário William Ackman, que gerencia fundos de hedge, adquiriu 7,1% da UMG pela Vivendi.