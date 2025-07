Adidas lança versão impressa em 3D de modelo consagrado

A Adidas lançou uma nova versão do seu modelo de tênis Climacool impresso em 3D. Diferentemente da primeira versão slip-on, lançada em 2024, os novos modelos são com cadarços ajustáveis. Agora, o tênis conta com língua e cadarços pretos, o que o torna mais semelhante a um calçado convencional.

O Climacool foi lançado originalmente em setembro do ano passado em quantidades limitadas, mas a Adidas expandiu seu alcance com um lançamento global em abril deste ano. O novo Climacool Laced é vendido a US$ 160 (cerca de R$ 900) nos Estados Unidos, US$ 20 mais caro que a versão slip-on (sem cadarços).

A estrutura principal é impressa em 3D como uma única peça, em um processo que, segundo a empresa, dura aproximadamente 24 horas e inclui fiação, cozimento e compressão usando polímeros de alta tecnologia. A parte superior do Climacool Laced apresenta um design ligeiramente diferente dos slip-ons, com a lingueta e os cadarços sendo feitos a partir de materiais diferentes adicionados posteriormente – esses itens não são impressos em 3D.

A Adidas afirma que a nova versão tornará o Climacool potencialmente mais confortável e compatível com uma variedade maior de tamanhos de pés, mantendo as características exclusivas de sua estrutura de treliça impressa em 3D, respirável e de secagem rápida.