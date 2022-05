A vinícola argentina "com alma e paixão" recomendada pela Edega

A Vinícola Alpasión foi fundada por um grupo de amantes do vinho que decidiu realizar um sonho de fazer um vinho. Paixão é a força motriz por trás do projeto, e foi por um desses motivos que surgiu a palavra "Alpasión", uma combinação do espanhol "alma" (alma) e "pasión" (paixão). O selo Alpasión apresenta as impressões digitais e assinaturas de todos os proprietários da vinícola. Sublinhando um projeto altamente pessoal, prático, uma parceria impulsionada pela paixão e amizade pela vida.

O Vinhedo Alpasión está localizado no Vale do Uco da Argentina, que é a área em Mendoza onde estão localizados os vinhedos de maior altitude (entre 1.200 e 1.500 metros acima do nível do mar) e onde alguns dos ícones mundialmente renomados na indústria vinícola, como Michel Rolland e a família Rothschild estão concentrados. A vinícola possui 85 hectares de terra e, embora ainda não certificada, a Alpasión pratica a agricultura orgânica sustentável para garantir a saúde dos solos, ecossistemas e pessoas.

"Karim é o enólogo da vinícola Alpasión e vem sendo um dos mais inovadores e apaixonados enólogos da região. Sua família está ligada ao comércio de vinhos há mais de 30 anos. Além de chefiar suas vinícolas, ele presta assessoria a projetos nas mais promissoras áreas de vinho argentino. Ele está mais do que feliz em discutir política mundial, eventos atuais, filosofia britânica do século XVII, rock dos anos 70 (The Doors e Led Zeppelin são seus favoritos e o gênio de Ayn Rand)", comenta Rothschild.

Confira a seleção da Edega:

Alpasión Grand Malbec 2017

Vinho bandeira da bodega Alpasión, o Grand Malbec marca o começo do projeto, onde tudo começou, e representa perfeitamente a filosofia desse grupo de amigos apaixonados: criar um vinho que traz um prazer instantâneo e, pelo equilíbrio e frescor, pede imediatamente uma segunda taça.

Encorpado, apresenta aromas maduros e taninos macios. Belo conjunto entre o aspeto varietal do Malbec de altitude e o estágio de 12 meses em carvalho francês, que vem trazer uma certa complexidade e elegância. Alpasión Grand Malbec 2017, 240,20 reais.

Alpasión Private Selection 2015

O "Grand Vin" de Alpasión! O Private Selection atrai toda a paixão dos amantes do vinho que criaram a bodega Alpasión e é o resultado final dessa fantástica aventura. Por isso, esse vinho só poderia ser potente, deslumbrante, encorpado e complexo. A cada ano o corte vai mudando com, principalmente, Malbec e Syrah e em complemento de Cabernet Franc e Petit Verdot. Um blend inusitado que irá surpreender os aficionados pelos vinhos argentinos. Alpasión Private Selection 2015, 365 reais.

