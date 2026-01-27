Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

A Verdadeira Dor

Dor 32º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h58.

yt thumbnail

Sinopse de A Verdadeira Dor

Os primos David e Benji viajam pela Polônia para homenagear sua avó. A aventura se complica quando antigas tensões ressurgem enquanto exploram a história de sua família.

  • Direção: Jesse Eisenberg
  • País: EUA / Polônia
  • Elenco: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin

Onde assistir A Verdadeira Dor?

Disney+.

Acompanhe tudo sobre:
Próximo

Mais de Casual

A Meia-Irmã Feia

O Último Azul

The Mastermind

Misericórdia

Mais na Exame

Casual

A Meia-Irmã Feia

Brasil

STF dá prazo de 48h para governo de SC justificar lei que acabou com cotas raciais

ESG

Instituto MBRF destina R$ 6 milhões à reconstrução e resiliência climática no RS