A Verdadeira Dor

Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h58.
Os primos David e Benji viajam pela Polônia para homenagear sua avó. A aventura se complica quando antigas tensões ressurgem enquanto exploram a história de sua família.
Disney+.
15º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
14º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
13º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
16º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME