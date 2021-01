A Tal da Castanha: o leite de plantas que quer revolucionar a alimentação infantil

Água e castanha de caju. São apenas dois ingredientes que compõem a receita do leite vegetal da A Tal da Castanha, que acaba de lançar um linha de produtos de leite vegetal voltado ao público infantil. Em conversa à Casual EXAME, os irmãos fundadores da empresa, Rodrigo e Felipe Carvalho, apresentam detalhes do novo produto e os lançamentos e projetos para 2021 (sendo um deles a expansão para o mercado americano).

Gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy.

Ainda que filhos do fundador de uma das maiores empresas exportadoras de castanha do caju do Brasil, Antônio José de Carvalho da Amêndoas do Brasil, Rodrigo e Felipe nem sempre estiveram no negócio familiar. Enquanto a empresa do pai prosperava em Fortaleza, ambos moravam em São Paulo. Felipe trabalhava em empresas de tecnologia e comunicação e Rodrigo era sócio em uma concessionária de carros. Tudo mudou em 2014 quando o patriarca reuniu os filhos para que se unissem ao projeto familiar, e criassem um produto para o varejo brasileiro, feito, é claro, de castanha de caju.

Com uma pesquisa a nível global, como conta Felipe, a busca resultou no leite vegetal. “Vimos que os Estados Unidos estavam em um estágio avançado de bebidas vegetais, principalmente na Califórnia. Com um mercado crescendo em 30% ao ano em 2014. Além disso, a compra de leite de soja estava perdendo mercado, assim como o leite animal. Então pensamos em produzir uma bebida vegetal brasileira”, comenta o sócio. Mesmo não sendo consumidores de bebidas vegetais na época, decidiram investir na empreitada, fundando a empresa Positive Brands.

Os irmãos cearenses Felipe e Rodrigo Carvalho decidiram investir no leite de castanhas de caju para dar continuidade no negócio familiar. Os irmãos cearenses Felipe e Rodrigo Carvalho decidiram investir no leite de castanhas de caju para dar continuidade no negócio familiar.

Logo veio o desafio: produzir um produto rico nutricionalmente, sem adição de açúcares e conservantes. “Muitas das bebidas concorrentes possuem até 18 ingredientes na receita. Sempre quisemos fazer um leite melhor do que já existe no mercado, e foi um grande desafio, pois nem todos acreditavam que seria possível”, conta Rodrigo. Após um ano de desenvolvimento, lançaram A Tal da Castanha, feito apenas de castanha de caju e água.

Desde então, a marca lançou mais seis bebidas feitas de outras nuts, como amêndoa, caju com amendoim, caju com coco e castanha de Caju com castanha do Pará e amêndoa. Além dos lançamentos, no ano passado a Positive Brands recebeu uma proposta: abrir mão de 50% da marca, com a contrapartida de utilizar a gigantesca estrutura e a capacidade de distribuição do grupo 3Corações. “A joint venture, vendo de fora, parece um pouco óbvia por unir uma marca de café com uma de leite”, brinca Rodrigo.

A meta do grupo era alcançar 25 mil pontos de venda em 2020, mas fecharam o ano com 18 mil pontos. Mesmo com a pandemia, cresceram 80%, e para este ano pretendem alcançar 30 mil pontos de venda, o que significa 10% dos pontos da 3Corações. E os planos não param por aí. Ainda em janeiro, lançam mais uma bebida, desta vez de aveia. E em fevereiro, mais dois produtos: um focado na alimentação infantil, e uma segunda marca, a Possible, também de bebidas, mas com valores mais acessíveis.

Os irmãos querem com a linha infantil Mini, que crianças (e adultos) se esqueçam dos achocolatados doces e ultraprocessados. Mas como é possível produzir uma bebida saborosa para o paladar infantil, já que a composição da Mini contém proteína isolada de ervilha, chicória e 60% menos açúcar que as bebidas concorrentes? “Foi um desafio”, conta Rodrigo com um ar de alívio ao lembrar do processo, “buscamos um perfil de sabor mais agradável e democrático. Vamos lançar quatro sabores, chocolate, morango, baunilha e maçã com banana, que contém ingredientes naturais e orgânicos, como o açúcar demerara. Com os testes, tivemos um feedback positivo, e estamos felizes de poder fazer parte de uma mudança de costumes na alimentação”, conclui.

No site da A Tal da Castanha, é possível baixar um livro de receitas com os produtos da marca, um exemplo é a pasta de grão de bico com leite de castanha de caju e do Pará. No site da A Tal da Castanha, é possível baixar um livro de receitas com os produtos da marca, um exemplo é a pasta de grão de bico com leite de castanha de caju e do Pará.

Ainda falando sobre bons hábitos, a empresa possui certificação no sistema B, que garante que negócio possui uma economia circular, do campo ao pós consumo, com preocupações que vão desde a equidade de gênero na empresa, ao descarte de embalagens.

O portfólio da Positive Brands também se orgulha do isotônico Jungle. A bebida feita de frutas, água de coco, sal e tapioca, é patrocinadora de atletas como Nelsinho Piquet na stock car, a dupla Ana Patricia e Rebecca, do vôlei de praia, e Beatriz Haddad e Thiago Monteiro no tênis. Com apenas um ano de existência, as vendas do isotônico triplicaram nos primeiros meses. “Nossa expectativa é que o Jungle cresça mais do que o leite vegetal. Atualmente, nossos concorrentes produzem isotônicos extremamente artificiais, e o Jungle não traz somente a naturalidade dos ingredientes, mas também impacta positivamente na performance dos atletas”, finaliza Rodrigo com a esperança de uma alimentação mais saudável para os brasileiros.