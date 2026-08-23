Gucci resgata fio dental símbolo dos anos 90. Desta vez, com diamantes

No primeiro trimestre deste ano, dentro do Palazzo delle Scintille, em Milão, cercada por réplicas de estátuas de mármore emprestadas do acervo dos Uffizi, de Florença, Kate Moss fechou o primeiro desfile de Demna à frente da Gucci usando um vestido preto de gola alta e mangas longas, com as costas completamente nuas. Sob o corte que se abria na base da coluna, aparecia uma calcinha tipo fio dental com o símbolo entrelaçado da marca, cravejado por dez quilates de diamantes em ouro branco. A modelo não subia a uma passarela havia mais de um ano e foi convocada como fechamento surpresa da coleção batizada de Primavera.

A peça retoma diretamente um desenho de Tom Ford, responsável pela direção criativa da Gucci a partir de 1994, aos 32 anos. Ao assumir o cargo, ele encontrou um arquivo modesto, formado majoritariamente por fotografias de Clark Gable, Elizabeth Taylor e Grace Kelly usando lenços de seda e bolsas monogramadas da grife, e concluiu que a força da marca estava menos em um desenho específico e mais na presença de quem a vestia. Na coleção primavera de 1997, colocou na passarela dois modelos, um homem e uma mulher, usando uma tanga quase invisível, presa apenas por um logo metálico apoiado na lombar.

Os arquivos revisitados por Demna

Demna assumiu o posto em julho de 2025, sucedendo Sabato De Sarno, e dedicou os meses seguintes a estudar os códigos históricos da casa antes de apresentar sua primeira coleção completa. O resultado trouxe vestidos colados ao corpo, bombers de pelo estampado em listras de tigre e leggings de cintura baixa, elementos que dialogam abertamente com a fase Tom Ford. Em carta divulgada um dia antes do desfile, o estilista descreveu a Gucci como uma marca que também é um ponto de encontro cultural para públicos diferentes, refletido nos arquétipos, gostos e códigos de vestir reunidos na coleção.

O nome Primavera remete tanto à nova estação quanto ao quadro de Sandro Botticelli guardado nos Uffizi, referência que também aparece nos estampados florais de um dos vestidos apresentados. Entre os convidados da primeira fila estavam Paris Hilton, Nicky Hilton, Donatella Versace e Demi Moore, que chegou com a cadela no colo, além de Alessandro Michele, ex-diretor criativo da própria Gucci e hoje à frente da Valentino.

Acessórios e o momento da marca

A coleção também apresentou o primeiro calçado assinado por Demna para a casa, batizado de Manhattan, um híbrido entre tênis de basquete e mocassim, ao lado dos modelos Giovanni e Cupertino. A histórica bolsa Bamboo 1947 ganhou volume mais afilado e um cabo flexível composto por seções de couro trançado, enquanto as minaudières de arquivo foram redimensionadas para caber itens do dia a dia.

O desfile aconteceu em meio a um período de reestruturação para a marca dentro do grupo Kering. No segundo trimestre de 2026, a Gucci somou o décimo segundo trimestre seguido de queda no faturamento, ainda que a retração de 2% tenha marcado uma desaceleração frente à queda de 8% registrada nos três meses anteriores. As peças da coleção Primavera, incluindo o tênis Manhattan e a nova versão da Bamboo 1947, começam a chegar às lojas da grife no outono do hemisfério norte, entre setembro e dezembro deste ano.