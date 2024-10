Morre Vladimir Carvalho, um dos maiores cineastas brasileiros, aos 89 anos

Notícia triste para a indústria cinematográfica brasileira. O cineasta Vladimir Carvalho, reconhecido pelos filmes "O País de São Saruê", "Conterrâneos Velhos de Guerra" e "Barra 68", morreu nesta quinta-feira, 24, aos 89 anos. Ele estava internado em um hospital na cidade de Brasília há três semanas para tratamento dos rins. A notícia foi confirmada pela TV Globo.

Com mais de 50 anos dedicados ao cinema brasileiro, Carvalho, irmão de Walter Carvalho, foi um dos nomes mais importantes da indústria nacional para o chamado "Cinema Novo". Fundador da Associação Brasileira de Documentaristas, ele também criou a Fundação Cinememória — que contém a maior parte do acervo do artista.

Reconhecimento nacional

Entidades da indústria cinematográfica e da política brasileira lamentaram a morte do cineasta. O governador de Brasília, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou a passagem de Carvalho e anunciou luto de três dias no Distrito Federal. "Referência do cinema brasileiro, o professor Vladimir Carvalho dedicou sua arte para denunciar injustiças e dar voz aos desassistidos numa época de censura e de perseguição política".

A reitora da Universidade de Brasília (UnB) — da qual Carvalho foi professor —, Márcia Abrahão, reconheceu também a grande trajetória do cineasta."Ele nos deixa um grande legado, não só da sua produção cinematográfica mas também do seu olhar crítico sobre a ditadura militar, e foi também um dos que resistiram naquele momento de muitas dificuldades para a nossa universidade".