A startup que quer antecipar doenças com plataforma preventiva

A healthtech brasileira Centeni lançou uma plataforma de saúde preventiva por assinatura que ajuda usuários a acompanhar exames e indicadores de saúde ao longo do tempo. A proposta é simples: organizar dados médicos, revisar exames com especialistas e orientar mudanças antes que problemas apareçam.

Fundada em maio de 2025, a startup já tem mais de 200 assinantes, que contrataram o serviço antes do lançamento oficial. A ideia por trás do modelo se opõe a uma das reclamações mais comuns sobre a medicina moderna: apesar dos avanços, o sistema de saúde tradicional ainda segue a lógica de agir apenas quando a doença já existe.

"Hoje a medicina é extremamente eficiente em tratar doenças, mas ainda pouco estruturada para manter as pessoas saudáveis ao longo da vida", disse André Leite, CEO e fundador da Centeni, à EXAME. "A Centeni nasce justamente para ajudar as pessoas a acompanhar seus dados de saúde de forma contínua e tomar decisões mais informadas antes que os problemas apareçam".

A assinatura custa R$ 764 por ano, ou 12 parcelas de R$ 76,40. O pacote inclui acesso à plataforma, análise clínica e acompanhamento médico ao longo de 12 meses.

Como funciona a plataforma

Tudo começa com um questionário detalhado sobre histórico familiar, estilo de vida e objetivos de saúde. A partir dessas respostas, o time médico da Centeni define quais exames laboratoriais fazem mais sentido para cada pessoa.

Segundo André Leite, CEO da empresa, um dos diferenciais está justamente em simplificar uma jornada que normalmente é fragmentada no sistema de saúde.

"O usuário preenche um questionário de saúde e a Centeni cuida de todo o resto: desde definir quais exames fazem sentido até organizar o agendamento da coleta em domicílio", afirmou o executivo.

Feitos os exames, eles ficam organizados em um painel digital que reúne resultados, histórico de saúde e hábitos em um único lugar. A partir desses dados, um médico da empresa prepara um relatório clínico com uma avaliação do estado atual de saúde e recomendações personalizadas, que podem incluir novos exames, mudanças de estilo de vida, suplementos ou medicamentos.

Hoje, segundo Leite, muitas pessoas recebem apenas um PDF de exames de difícil interpretação. "Na Centeni, cada assinante recebe um relatório clínico aprofundado preparado por um dos nossos médicos, que explica como cada parte do corpo está e quais são os próximos passos", disse o CEO.

Acompanhamento ao longo do ano

O serviço não se limita a um check-up isolado. O modelo inclui dois ciclos completos de avaliação ao longo do ano, com revisão de exames e atualização das recomendações médicas. Entre esses ciclos, os assinantes também podem falar diretamente com o time de saúde da empresa por WhatsApp para tirar dúvidas ou ajustar o protocolo de cuidado.

Para Leite, esse acompanhamento contínuo ajuda a identificar tendências antes que elas se transformem em problemas. "Diferente do check-up anual isolado, a Centeni centraliza resultados de diferentes laboratórios e acompanha a evolução dos indicadores ao longo do tempo", afirmou o executivo.

Os exames laboratoriais não estão incluídos na assinatura, porque variam de acordo com o perfil de cada usuário. No entanto, a maioria das solicitações faz parte do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que significa que normalmente é coberta pelos planos de saúde.

Sempre que possível, a empresa prioriza laboratórios que já fazem parte do plano do cliente. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Centeni possui parcerias com grandes laboratórios e pode intermediar o agendamento das coletas domiciliares.

Ainda assim, o serviço pode ser contratado em todo o Brasil. Caso não haja laboratório parceiro na cidade, o usuário pode fazer os exames no laboratório de sua preferência e enviar os resultados para a plataforma.

A plataforma reúne diferentes tipos de informação de saúde em um único ambiente digital e a tecnologia ajuda a organizar essas informações e identificar pontos de atenção. No entanto, decisões médicas continuam sendo feitas por profissionais, segundo Leite.

Hoje, a plataforma trabalha principalmente com dados informados pelo usuário e exames laboratoriais, mas a empresa está trabalhando em integrações com wearables e aplicativos de saúde, que devem ampliar o volume de informações disponíveis no futuro.

Sobre a Centeni

A Centeni foi fundada por André Leite e Felipe Cabral, ambos formados em administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Antes da startup, Leite foi um dos primeiros executivos da healthtech Alice, onde atuou por seis anos e chegou ao cargo de diretor comercial. Cabral tem trajetória em produto e tecnologia, com passagens por empresas como QuintoAndar e Alice, além de ter fundado a fintech Noh, de um cartão de crédito para casais.

A empresa também conta com um conselho médico-científico liderado por Renato Bussadori Tomioka, ginecologista formado pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação na área de longevidade. Segundo o médico, o objetivo da Centeni é ampliar o acesso a recomendações médicas baseadas em evidências.

"A discussão sobre longevidade muitas vezes é associada a promessas sem base científica. Nosso compromisso é justamente o oposto: trabalhar com responsabilidade, evidência médica e acompanhamento estruturado", afirmou.

A Centeni já está disponível para contratação por meio do site da empresa e, neste primeiro momento, opera por meio de convites, modelo adotado para garantir qualidade e controle no atendimento inicial aos usuários.