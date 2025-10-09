GM relança Chevrolet Bolt 2027, que será o carro elétrico mais barato nos EUA

A General Motors anunciou o relançamento do Chevrolet Bolt 2027, marcando o retorno do hatch elétrico que havia sido descontinuado em 2023. O novo modelo chega com bateria de ferro-lítio (LFP), autonomia de até 410 km e recarga três vezes mais rápida que a da geração anterior.

Com preço inicial de US$ 28.995 (cerca de R$ 155 mil), o Bolt passa a ser o carro elétrico mais barato à venda nos Estados Unidos, de acordo com informações do The Wall Street Journal.

Atualizações da nova versão

O Bolt 2027 adota a nova plataforma Ultium, com células fornecidas pela CATL, substituindo as baterias da LG usadas na geração anterior. A capacidade é de 65 kWh, garantindo até 255 milhas (410 km) de alcance.

A recarga também evoluiu: o modelo agora aceita potência de até 150 kW em corrente contínua (DC), permitindo ir de 10% a 80% da carga em 26 minutos. O veículo é compatível com carregadores rápidos da Tesla, por meio da nova porta NACS.

Além disso, o carro oferece carregamento bidirecional (V2H), capaz de alimentar uma residência com até 9,6 kW.

O interior também foi redesenhado com tela central maior, iluminação ambiente e novos porta-copos ajustáveis, mantendo controles físicos para o ar-condicionado e o sistema de som. O motor de 210 cv foi mantido, o mesmo utilizado no Equinox EV, com aceleração de 0 a 100 km/h em 6 segundos.

O modelo também pode vir equipado com o sistema semiautônomo Super Cruise, que permite condução automática em rodovias compatíveis.

Seguindo a nova estratégia da GM, o Bolt deixa de oferecer Android Auto e Apple CarPlay, adotando uma plataforma multimídia própria com atualizações remotas.

Estratégia da GM para expandir os elétricos

Segundo o WSJ, a montadora projeta que o Chevrolet Bolt e o Equinox EV representarão a maior parte das vendas elétricas da marca em 2026. O relançamento faz parte do plano da GM de consolidar sua presença no segmento de veículos de baixo custo e fortalecer a competitividade diante do avanço de outras fabricantes no setor.

O vice-presidente global da Chevrolet, Scott Bell, destacou que o Bolt manteve “uma das bases de clientes mais fiéis” da GM, reforçando a relevância do modelo na transição da companhia para a eletrificação.