A retomada de Nova York à vida depois de um ano parada

A hora do rush no tráfego está de volta. As reclamações de barulho estão aumentando. E é mais uma vez difícil fazer uma reserva no seu restaurante favorito.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Quando a pandemia esvaziou as ruas de Nova York no ano passado, alguns a declararam morta. Mas depois de um ano terrível e doloroso, a cidade agora está desafiando essas declarações - e recuperando seu charme.

Mais da metade dos nova-iorquinos adultos já recebeu pelo menos uma dose da vacina, de acordo com o rastreador de vacinas da Bloomberg, e os casos e hospitalizações de Covid-19 estão caindo drasticamente. Os museus voltaram a ter 50% da capacidade e as salas de cinema, 33%. Você pode finalmente sentar-se no bar para tomar uma bebida na segunda-feira, e o metrô voltará a funcionar 24 horas a partir de 17 de maio, disse o governador Andrew Cuomo.

Até os aluguéis parecem estar se estabilizando, e os turistas estão fazendo reservas de viagens. O prefeito Bill de Blasio espera que 80.000 trabalhadores da cidade voltem ao escritório na segunda-feira e pretende que a cidade seja totalmente reaberta até 1º de julho.

“Vemos o retorno a todo vapor”, disse ele em entrevista coletiva na segunda-feira. “É uma sensação ótima.”

Até agora, é a parte divertida que está voltando mais rápido e mais forte. Nos últimos meses, Christina Hansen, 40, uma motorista de carruagem da cidade de Nova York, buscou visitantes da Califórnia, Texas, Flórida e Carolina do Norte em um coche branco e vinho puxado por seu cavalo de 22 anos, King.

“Ainda há menos negócios do que antes, mas estamos indo bem”, disse Hansen, que é condutora de carruagem há nove anos. “Nova York não está morta. Nova York nunca estará morta. ”

A cidade espera que o turismo doméstico se recupere até 2023 e que o total de turistas ultrapasse o nível de antes da pandemia de 66,6 milhões de visitantes por ano até 2024.

Devin Cooper, 25, de Los Angeles, reservou sua primeira viagem a Nova York assim que as diretrizes de sua empresa permitiram que ele viajasse sem ficar em quarentena. Totalmente vacinado, ele planeja chegar em meados de maio.

Mesmo que ele não possa desfrutar de algumas das atividades que a cidade tradicionalmente oferece - os produtores da Broadway esperam estrear em setembro - ainda há muito para ver e fazer, disse Cooper. Ele planeja ir ao Central Park, fazer compras na Quinta Avenida e ver o Empire State Building. “Nova York não parece nem um pouco morta”, disse ele. “Não poderei ver um show da Broadway desta vez, e posso comer fora em restaurantes, mas esse é um pequeno preço a pagar pela segurança durante uma pandemia.”

No entanto, mesmo com a retomada da maioria das atividades artísticas, da gastronomia e do entretenimento que diferenciavam Nova York de outras cidades, o futuro da cultura do trabalho e o destino de milhões de metros quadrados de escritórios permanecem incertos. De Blasio disse que o retorno dos funcionários públicos será um “indicador importante” para o setor privado fazer o mesmo.

Os trabalhadores de escritório serão cruciais para o retorno de longo prazo da cidade de Nova York. Alguns estão voltando lentamente para suas mesas. Uma análise de 68 edifícios de escritórios em Manhattan abrangendo uma variedade de setores e feita pela Orbital Insight - que desenvolveu uma maneira de medir níveis de atividade por meio de satélites e dados de telefones celulares - mostrou que o tráfego de pedestres no final de março era de 34% de antes da pandemia.

Nova York permitirá que os escritórios aumentem a capacidade para 75% em 15 de maio, acima dos 50% permitidos atualmente. Ao contrário dos restaurantes e cinemas, as pessoas não estão implorando para voltar ao trabalho presencial. O JPMorgan disse na terça-feira que a volta de todos os trabalhadores era esperada para julho, mas apenas de forma rotativa.

O setor de varejo está se recuperando - mais rápido do que muitos outros - mas ainda está muito atrás de onde estava antes. Entre maio e fevereiro, 67% dos empregos no varejo voltaram ao padrão da cidade, de acordo com a controladoria do estado de Nova York.

Uma olhada no mercado de aluguel de Manhattan sugere os estágios iniciais de uma recuperação. O número de novas listagens ativas diminuiu, o número de aluguéis contratados mensalmente está aumentando e os preços parecem ter chegado ao fundo do poço, de acordo com dados da UrbanDigs. Ainda há o dobro de apartamentos disponíveis para alugar na cidade de Nova York em comparação com antes da pandemia, mantendo os preços baixos, mostram os dados do StreetEasy.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.