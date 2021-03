A nova aposta da Evino: vinhos de produtores reconhecidos globalmente

Estabelecida há oito anos no restrito mercado de importação e venda de vinhos finos no Brasil, a Evino se caracterizou pela estratégia de oferecer os rótulos de boa relação custo-benefício. E encarou esse desafio com a força do seu DNA digital, apostando numa mudança de comportamento desse consumidor de supermercado. Não foi preciso nenhum lockdown para que os clientes aderissem ao e-commerce da marca e levassem a empresa ao posto de maior importador de vinhos italianos, espanhóis e franceses no Brasil. A primeira missão – democratizar o vinho – estava cumprida.

Mas, ao longo do tempo, os executivos da companhia detectaram que muitos clientes passavam a buscar vinhos mais tradicionais, de renome, e migravam para lojas especializadas e empórios, porque nesses canais poderiam encontrar os grandes nomes e as grifes do vinho.

"Percebemos a mudança gradual no paladar dos nossos clientes mais exigentes, que passaram cada vez mais buscar rótulos diferenciados. Com essa evolução no hábito de consumo, enxergamos a oportunidade – e o momento ideal – de introduzir uma nova proposta na Evino que incluísse vinhos icônicos, como Barolo, Brunello di Montalcino e Châteauneuf-du-pape para atender esses consumidores mais exigentes", explica o co-CEO Ari Gorenstein.

Três pilares

Para trazer esse novo portfólio, a Evino destinou mais de 5 milhões de reais para o projeto, que hoje conta com 73 rótulos e que pode dobrar até o fim de 2021. Chamado “Produtores Renomados”, esse portfólio recebeu o maior investimento da história da empresa e vem sendo construído sobre três pilares sólidos: curadoria, tecnologia e marketing.

Com uma abordagem baseada no conceito de colocar o cliente no centro das atenções, a Evino lança mão da tecnologia para desenhar experiências customizadas para esse consumidor, que agora passa a ter necessidades tais quais um conteúdo mais específico sobre vinificação ou alguma curiosidade a respeito de determinado produtor, por exemplo. “Isso requer muita pesquisa e imersão do nosso time de produto, para entender os interesses desse cliente e o fluxo de navegação nas nossas plataformas”, diz Ari Gorenstein.

A tecnologia acaba por orientar o segundo pilar de investimento, que é o das ações de marketing, tanto as digitais – como vídeos, cursos e lives – como as off-line. Se as concorridas masterclasses com a presença dos produtores tiveram de ser adiadas, estão previstas, entre outras iniciativas, degustações online e alocação de verba de publicidade para publicações dos mercados de luxo e estilo de vida.

Produtores renomados

O desafio maior, certamente, foi – e tem sido – a curadoria e a seleção dos vinhos, aliadas a um intenso trabalho comercial e de negociação, para conseguir montar o estoque de produtos de valor mais elevado. “Convencer um produtor de renome internacional a entrar no Brasil, com exclusividade, junto a um player que é 100% digital e não está nas enotecas é algo que se tornou possível no pós-pandemia”, conta Gorenstein.

Assim, na lista dos “Produtores Renomados”, que traz ao todo 28 marcas, estão linhas importadas com exclusividade, elaboradas por ícones como Chapoutier, da região francesa do Rhône; o champanhe Piper; o espanhol CVNE; os vinhos Fita Preta, do Alentejo (Portugal); e o italiano Elvio Cogno, do Piemonte (leia mais no box abaixo).

O co-CEO revela também que a empresa passou por um processo de adaptação de posicionamento sem perder a proposta original, que segue sendo a de democratizar o consumo de vinho. “Para esse público, o que significa democratizar? Significa permitir que ele tome vinhos especiais com uma regularidade maior do que antes, porque na Evino ele vai conseguir comprar com mais comodidade, encontrar uma melhor relação custo-benefício e vai ter mais informação e conteúdo sobre o produto”.

Chapoutier: maior nome da região do Vale do Rhône, na França, a vinícola foi fundada em 1808. Hoje é administrada pelo enólogo Michel Chapoutier, bisneto do fundador. Produz vinhos orgânicos e biodinâmicos — que recebem altíssimas pontuações da imprensa especializada.

CVNE: é um clássico produtor da região espanhola de Rioja (primeira Denominação de Origem Controlada e Garantida, DOCG, do país), que elabora vinhos excepcionais desde 1879 à base da uva Tempranillo, usada em blend com outras castas locais, como a Graciano e a Mazuelo. A companhia hoje está sob os cuidados da 5ª geração da família.

Elvio Cogno: está instalada na região do Piemonte, no noroeste da Itália, famosa pelo vinho Barolo, onde mantém vinhas de até 120 anos de idade. Em 2020, foi eleita uma das 100 vinícolas do ano pela publicação Wine&Spirits. É reconhecida pela capacidade de gerar vinhos resistentes e longevos.

Fita Preta: eleita o produtor do ano de 2020 pela Revista de Vinhos em Portugal, a vinícola alentejana tem seus rótulos elaborados por António Maçanita, o enólogo do ano de 2018 pela mesma publicação.

Piper: em atividade desde 1785, é uma das maisons mais renomadas na região de Champagne. Teve como primeira embaixadora da marca a rainha Maria Antonieta e foi o primeiro champanhe a aparecer nas telas do cinema: tornou-se o favorito da atriz Marilyn Monroe e é a bebida oficial do Oscar e do Festival de cinema de Cannes.

Bodegas Goulart: liderada por uma das enólogas referência na uva Malbec, a brasileira Erika Goulart, a Bodega de Mendoza é especializada na produção de vinhos de altíssima qualidade com esta casta. Com vinhas cultivadas de forma orgânica, os líquidos transmitem com excelência o melhor do terroir da região argentina.

Quinta do Vallado: há três séculos no coração da região do Douro, em Portugal, a vinícola tem produção 100% sustentável. As terras pertenceram à lendária Dona Antónia Adelaide Ferreira, que foi uma peça-chave no desenvolvimento dos vinhos do Douro.

Xavier Vignon: vinícola que leva o nome do premiado enólogo do Vale do Rhône, na França. Com 34 safras no currículo, teve mais de 15 avaliadas com mais de 90 pontos pelo renomado crítico Robert Parker. Apaixonado pela multiplicidade de terroir e castas do Rhône, a marca de Xavier está na construção de blends únicos, pois ele não os repete.

Jean Pascal-Lacaze: Jean Pascal é um enólogo francês que está fazendo maravilhas em solo chileno. Trabalhando com as uvas típicas de Bordeaux, seus vinhos expressam o terroir do Vale do Maipo, aos pés do monte da Cordilheira dos Andes, como se o terroir estivesse gritando aos quatro ventos através dos aromas e sabores destes vinhos.

Cesari: referência mundial na produção de Amarone, um vinho para quem gosta de potência e complexidade, a vinícola foi Fundada em 1936 na região do Vêneto. De lá pra cá, garrafas que refletem a mais pura expressão do terroir local, saíram ao mercado e ganharam altas pontuações dos críticos.

