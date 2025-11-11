A multimarcas de moda de luxo NK inaugura loja só com coleção própria

Jil Sander, Courrèges, Jaquemus, JW Anderson... a loja NK faz uma curadoria das melhores grifes internacionais de moda para as clientes brasileiras, em um modelo consagrado pela Daslu no passado. Mas agora a marca fundada há 28 anos por Natalie Klein inaugura sua primeira loja dedicada exclusivamente às coleções da própria grife.

A abertura do ponto acontece hoje, 11 de novembro. A nova loja, no shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, foi batizada de NK. (lê-se NK Ponto) e será a sétima unidade da rede, que já conta com dois endereços em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Recife.

Com a trajetória ligada até agora à curadoria de marcas internacionais, a empresa dá início a um novo ciclo de expansão que prevê, nos próximos cinco anos, cinco unidades com operação 100% NK e outras cinco mantendo o portfólio completo.

Ciclo de expansão

A NK. reforça o foco em fortalecer a identidade autoral da marca e o desempenho das coleções próprias, que representam 65% da receita e cresceram 24% em um ano.

Com projeto do Estúdio Tupi, de Aldo Urbinati, o novo modelo incorpora elementos de arte cinética e destaca o provador como centro da experiência de compra — um conceito que, segundo Natalie Klein, traduz o momento de transformação da marca.

A NK iniciou seu ciclo de expansão em 2022, após anos operando de forma mais contida, com poucas lojas próprias e atenção à curadoria de importados. Desde então, vem ampliando sua presença nacional, dentro de um plano conduzido pelo CEO Alexandre Sá. O movimento marca uma nova fase de crescimento e consolidação do negócio no mercado de luxo brasileiro.

Em 2024, a empresa registrou um aumento de receita de 18,4% em relação a 2023 e de 35% sobre 2022, refletindo o avanço das coleções próprias e a expansão geográfica da marca.