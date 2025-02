A moto indiana que aumentou 400% em vendas e se tornou líder de segmento no Brasil

O mercado de motos no Brasil vive um momento histórico. No mês passado, o volume de vendas de motocicletas atingiu o melhor janeiro da história, com 152.000 unidades comercializadas, um aumento de 3,3% em relação a dezembro, um mês tradicionalmente forte para a indústria. O dado foi divulgado pela Abraciclo, associação que representa as montadoras com produção no Polo Industrial de Manaus.

Uma marca que reflete bem esse momento é a indiana Royal Enfield, presente no Brasil há sete anos. A marca registrou o melhor mês de vendas de sua história, com 1.903 unidades comercializadas, superando o recorde anterior de outubro do ano passado, quando foram vendidas 1.803 motos.

O sucesso também foi visível ao longo de 2024, impulsionado especialmente pelo modelo Hunter 350, cujas vendas aumentaram 400% no ano passado. Foram 5.686 unidades vendidas da Hunter 350 em 2024, comparado a 1.118 no ano de seu lançamento, em 2023.

Esse crescimento impulsionou as vendas gerais da Royal Enfield, que cresceram 40% no ano passado, passando de 12.436 para 17.253 unidades. Com isso, a marca se tornou líder na categoria Custom, caracterizada por motos com design clássico, mas com alta eficiência e tecnologia.

“Em 2024, celebramos muitas conquistas e também ajustamos algumas rotas para 2025, que deverá ser um ano de ainda mais expansão e crescimento para a Royal Enfield”, afirma Gabriel Patini, diretor executivo LATAM da marca. A meta é manter o crescimento de 40% também em 2025.

Recorde de vendas em 48 horas

O lançamento da Super Meteor 650, no ano passado, foi um sucesso estrondoso, com 650 unidades vendidas em apenas 48 horas. A demanda foi tão alta que gerou uma fila de espera de quatro meses.

"Estamos lidando com desafios logísticos e climáticos para concluir as entregas da Super Meteor 650. O sucesso das vendas trouxe lições importantes para nossa operação no Brasil. O cronograma de entregas deve ser finalizado até meados de fevereiro, o que é uma boa notícia para os clientes que aguardam suas motos", diz Gabriel Patini.

Um dos principais atrativos da Super Meteor 650 é seu preço, significativamente abaixo dos concorrentes. O modelo chega ao Brasil com preços a partir de R$ 33.990 para a versão Astral, R$ 34.490 para a versão Interstellar e R$ 34.990 para a versão Celestial, incluindo entrega até o cliente, algo inédito no setor. A Hunter 350 custa a partir de R$ 19.990.

Expansão das concessionárias

Fundada em 1901 na Inglaterra e atualmente de propriedade indiana, a Royal Enfield é uma das maiores fabricantes de motos do mundo. No Brasil, a marca possui uma fábrica na Zona Franca de Manaus desde dezembro de 2022, em parceria com a Dafra, que monta kits enviados da Índia.

Entre 2023 e 2024, a Royal Enfield registrou um crescimento de 44% nas vendas e estabeleceu uma meta agressiva de expansão, com planos de aumentar de 38 para 60 concessionárias até 2025. Novas concessionárias foram abertas em cidades do interior de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e no Mato Grosso.