68% dos brasileiros planejam comprar um carro novo em 2025; SUVs lideram as preferências

O mercado de carros no Brasil está aquecido. Em 2024, a venda de veículos novos alcançou o melhor resultado em 18 anos, com 2.484.740 emplacamentos, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Para 2025, as expectativas são igualmente positivas, com 68% dos brasileiros interessados em comprar ou trocar de carro neste ano.

Esses dados fazem parte da Pesquisa sobre Intenção de Compra, realizada anualmente pela Webmotors, um dos principais ecossistemas automotivos do país. A pesquisa, conduzida com usuários da plataforma, teve como objetivo identificar as motivações e preferências na compra de carros no Brasil. Para a edição de 2025, foram ouvidas 2.499 pessoas entre 6 e 17 de janeiro.

A pesquisa também investigou a preferência dos brasileiros entre veículos zero quilômetro e seminovos/usados. Entre os respondentes que pretendem trocar de carro nos próximos meses, 66% afirmaram que buscam um seminovo/usado, enquanto 17% optam por um veículo novo. Outros 17% ainda não têm decisão definida.

Motivos para a compra de um carro novo

36% - Atualização do modelo

- Atualização do modelo 30% - Trocar o carro de tempos em tempos

- Trocar o carro de tempos em tempos 25% - Situação do atual veículo

- Situação do atual veículo 14% - Necessidade de um carro mais econômico

- Necessidade de um carro mais econômico 13% - Desejo de um carro mais potente

(Os respondentes podiam selecionar mais de uma opção)

SUVs continuam sendo os mais desejados

Os modelos SUV lideram as preferências dos brasileiros, com 38% das menções, embora tenha havido uma redução de 4 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2024, quando os SUVs foram mencionados por 42% dos respondentes.

Por outro lado, a preferência por hatches aumentou em 3 pontos percentuais, passando de 17% para 20%, enquanto os sedans mantiveram sua estabilidade, com 26% das menções em ambas as edições da pesquisa.

Em 2024, o modelo mais vendido no Brasil foi o Fiat Strada, com 144.684 unidades emplacadas, seguido pelo Volkswagen Polo (140.177 unidades). Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross foi o mais vendido, com 83.990 unidades.

Os veículos mais vendidos do Brasil em 2024

Fiat Strada: 144.684 unidades Volkswagen Polo: 140.177 unidades Chevrolet Onix: 97.503 unidades Hyundai HB20: 97.079 unidades Fiat Argo: 91.139 unidades Volkswagen T-Cross: 83.990 unidades Chevrolet Tracker: 69.431 unidades Hyundai Creta: 69.116 unidades Fiat Mobi: 67.382 unidades Nissan Kicks: 60.455 unidades