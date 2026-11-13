Bitcoin despenca aos US$ 69 mil com aversão a risco após renúncia de CEO da Nvidia

O bitcoin opera em forte queda e vai aos US$ 69 mil nesta sexta-feira, 13, pressionado pela aversão a risco nos mercados depois da renúncia de Jensen Huang ao comando da Nvidia.

Huang renunciou ao cargo de CEO da maior fabricante de chips do mundo em meio à revelação de três relações extraconjugais que teve, duas com funcionárias da empresa, e uma com uma executiva que é acusada pelo governo dos Estados Unidos de ser uma espiã chinesa. Alice Huang supostamente teria se aproximado do empresário para obter chips da Nvidia cuja exportação é restrita pelos EUA.

As ações da Nvidia caíram 4,3% ontem, com preocupações a respeito do futuro da empresa após a saída de seu fundador. A Nvidia se tornou o maior símbolo e benchmark do avanço do setor de inteligência artificial, pois as GPUs que a companhia vende são essenciais para data centers, treinamento e desenvolvimento de agentes de IA.

O escândalo no qual Huang se envolveu tem sido visto por alguns como o estopim para o estouro de uma suposta bolha de IA nas bolsas de valores.

Às 10h46 (horário de Brasília) o bitcoin caía 3,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 69.745.

Bolha de IA e o impacto no bitcoin

Segundo Vinicius Bazan, CEO da Underblock, é natural que os investidores se preocupem com a possibilidade de uma bolha no mercado de IA, pois é um setor que cresceu muito rápido nos últimos anos, o que se refletiu em preços bastante inflados de ações das empresas expostas à tese. No entanto, Bazan considera que não é algo comparável à bolha da internet que aconteceu no começo dos anos 2000.

“Naquela época, houve um crescimento desenfreado em que toda empresa que colocava ponto com no final do nome começava a subir na bolsa”, lembra o CEO da Underblock. “O segmento de IA, por outro lado, está inflado, mas é fruto de um crescimento muito acelerado. Temos coisas reais sendo entregues ali.”

Em relação ao mercado de criptoativos, o impacto acaba sendo indireto, pois muitos investidores correlacionam cripto ao que acontece no setor de tecnologia mais amplo. “Vemos muitas vezes uma correlação alta desses dois mercados em termos de preço. Então, um eventual estouro de uma bolha da IA respingaria para cripto”, avalia.

Para além disso, Bazan destaca que as últimas semanas somaram uma série de notícias negativas para as criptomoedas. O aumento das projeções de que o Federal Reserve terá que elevar os juros dos EUA em dezembro – que se traduziria em redução da liquidez global e menor incentivo para investir em renda variável – se combinou ao ataque hacker de US$ 6,3 bilhões sofrido pela Binance – maior corretora de criptomoedas do mundo – e à vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato dos EUA, para criar um cenário de muita incerteza no setor cripto.

Todavia, Bazan acredita que todos esses fatores têm impacto apenas de curto prazo. “Tudo isso balança o mercado, mas tendem a ser elementos mais passageiros.”

ETFs têm 6º pregão seguido de saques

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 80,3 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Este foi o sexto pregão consecutivo com saída de capital nesse tipo de fundo.

Os três maiores alvos do fluxo vendedor foram o FBTC, da gestora Fidelity, com US$ 32,6 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; o BITB, da Bitwise, com US$ 26,4 milhões; e o ARKB, da Ark Invest, com US$ 18,5 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 8,5 milhões, também no sexto pregão seguido de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 24 para os 20 pontos. Assim, o sentimento do mercado se aprofunda na zona de predominância do "medo" e está no limiar da região do “medo extremo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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