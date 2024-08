Conheça a marca argentina de vinhos mais vendida no mundo pelo quarto ano consecutivo

A Bodega Trivento comemora mais um ano como a marca argentina de vinhos mais vendida mundialmente, conforme anunciado pelo relatório de 2023 da IWSR Drinks Analysis Ltd. Este é o quarto ano consecutivo em que marca que faz parte do grupo Viña Concha y Toro se destaca globalmente em valor de vendas. No Brasil, é a segunda marca argentina de vinhos em vendas, com crescimento de 48% em valor e 60% em volume no primeiro semestre de 2024.

As vendas ultrapassam as fronteiras de Mendoza, com aumento significativo nas vendas nos Estados Unidos, México, Reino Unido e Brasil.

A estratégia comercial da Trivento incluiu a introdução de vinhos premium e de luxo, expandindo sua presença em mais de 60 mercados. O Trivento Reserve Malbec, por exemplo, é o vinho tinto mais vendido no Reino Unido e está entre os principais rótulos de malbec nos Estados Unidos e México.

O mercado brasileiro também possui força para a marca. No primeiro semestre de 2024, a marca obteve um aumento de 48% no acumulado e, em volume de vendas, cresceu 60%. Na variedade de vinhos, o Malbec Branco, primeiro malbec vinificado em branco do mundo, representa 72% a mais em valor composto anual (CAGR) e 75% de aumento em volume.

O Trivento White Malbec lidera as vendas de vinhos brancos argentinos no Brasil. Em 2023, a Trivento vendeu 38% a mais de caixas (44.728) e garrafas (536.736) no Brasil, sendo que o Tinto aumentou em 48% seu valor composto anual (CAGR) e 58% e o Rosé 84% e 102%, respectivamente.

"A uva Malbec é a favorita do brasileiro, e a Argentina produz 85% de todo o Malbec consumido no mundo. São bebidas de alta qualidade e com bom custo-benefício, já que não há imposto de importação para vinhos argentinos", diz Marcos Jofré, CEO da Trivento.

A uva Malbec harmoniza com pratos bem populares no Brasil, como churrasco, massas com molho vermelho, receitas com vegetais e pizza calabresa.

Dados da Nielsen mostram que os vinhos argentinos cresceram 17% em valor e 16,9% em volume de garrafas no Brasil, enquanto os importados do Chile ampliaram 3,2% e 4,9%, respectivamente.

1 /10 Rafa Costa e Silva: depois de passagem por restaurantes europeus premiados, está no comando do Lasai, o primeiro colocado neste ranking da Casual Exame. (1º lugar - Lasai (RJ). Apenas dez pessoas por noite têm o privilégio de provar um menu degustação de alta gastronomia (1.150 reais, sem bebida e sem serviço) com o que há de mais fresco no dia.)

2 /10 Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Origem: pesquisa sobre o povo brasileiro para desenvolver o cardápio (2º lugar - Origem (Salvador). Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Origem: pesquisa sobre o povo brasileiro para desenvolver o cardápio.)

3 /10 Prato da Casa do Porco, em São Paulo: apesar do cardápio com base em carne suína, existe a opção de menu vegetariano (3º lugar - A Casa do Porco (SP). Prato da Casa do Porco, em São Paulo: apesar do cardápio com base em carne suína, existe a opção de menu vegetariano)

4 /10 Experiência no Oteque: apenas para 30 pessoas por vez (4º lugar - Oteque (RJ). A experiência no duas estrelas ­Michelin custa 945 reais e há a opção de acrescentar a harmonização com os pratos por mais 795 reais.)

5 /10 (5º lugar - Maní (SP). Além dos pratos à la carte, o restaurante tem o superautoral menu degustação (680 reais, sem harmonização) e o menu de três cursos, servido também no jantar por 280 reais, com entrada, prato principal e uma sobremesa, além de um belisquete.)

6 /10 Prato do Nelita: trajetória de sucesso em apenas três anos (6º lugar - Nelita (SP). A degustação (590 reais), de 11 etapas, é servida apenas no balcão, no jantar, de terça-feira a sábado, e todos os pratos da sequência podem ser pedidos à la carte.)

7 /10 Os chefs Kafe e Dante BassI, ela alemã, ele baiano: trabalho em parceria no D.O.M antes de abrirem o próprio restaurante (7º lugar - Manga (Salvador). Os chefs Kafe e Dante BassI, ela alemã, ele baiano: trabalho em parceria no D.O.M antes de abrirem o próprio restaurante.)

8 /10 Luis Filipe Souza, do Evvai: uma estrela pelo Guia Michelin (8º lugar - Evvai (SP). A sequência de 11 tempos do menu degustação (799 reais, sem harmonização) propõe uma viagem sensorial pelas texturas e contrastes em pratos como a salada de abóbora, o linguini de pupunha e lula “alle vôngole”, que revisita a clássica pasta fredda italiana, e no macio sorvete de cogumelos de Santa Catarina servido com caldo aveludado e quente de galinha d’Angola.)

9 /10 Prato do Fame Osteria: speakeasy à la italiana (9º lugar - Fame Osteria (SP). O chef Marco Renzetti serve apenas menu degustação de 11 etapas (640 reais), que muda diariamente, com poucas repetições.)

10/10 Manu Buffara, do Manu: primeiro restaurante do Brasil comandado por uma mulher a servir apenas menu degustação (10º lugar - Manu (Curitiba). Desde 2011 Manu Buffara comanda o Manu, em Curitiba, o primeiro restaurante do Brasil comandado por uma chef mulher a servir apenas menu degustação — custa 720 reais, sem harmonização.)

Em conversa com Casual EXAME, Marcos Jofré, CEO da Trivento, apresenta as estratégias da marca para crescer em vendas em diferentes mercados, perfis de consumo por país e tendências do mercado.

A Trivento foi eleita a marca argentina de vinhos mais vendida mundialmente pelo quarto ano consecutivo. Quais fatores contribuíram para esse sucesso contínuo?

Poderíamos mencionar muitos fatores que levam a Trivento a um caminho de sucesso. Principalmente, isso se deve às pessoas que participam de todo o processo, desde o cuidado das uvas em nossos vinhedos em Mendoza até as equipes comerciais que trabalham nos diversos mercados. Nossa visão de ser a marca de vinho argentino mais valorizada no mundo nos impulsiona a investir continuamente e a colocar o consumidor no centro de nossas decisões.

No Brasil, a Trivento teve um crescimento significativo no primeiro semestre de 2024. Quais estratégias foram fundamentais para esse aumento de 48% em valor e 60% em volume?

Começamos o ano com fortes investimentos em marca e ativações de verão nas redes varejistas, com foco maior em White Malbec. Em abril, fizemos o maior ‘mês do malbec’ da história, em parceria com mais de 30 redes no país inteiro, contando com ofertas, plano de mídia e de degustações em lojas e eventos para consumidores. Finalizamos junho com o maior market share da história de Trivento.

Como a Trivento tem conseguido conquistar os mercados estrangeiros?

Está em nosso DNA competir com vinhos de diferentes origens. O Trivento Reserve Malbec é o vinho tinto mais vendido no Reino Unido, competindo com vinhos franceses, italianos e espanhóis que têm a vantagem da proximidade. Embora Brasil, Estados Unidos, México e Reino Unido pareçam mercados distintos entre si, nossos vinhos encontraram pontos de convergência. Os consumidores valorizam os atributos dos nossos vinhos, que se destacam pela identidade, caráter e relação preço e qualidade.

Marcos Jofré, CEO da Trivento. (Divulgação/Divulgação)

A estratégia da Trivento inclui a introdução de vinhos premium e de luxo no mercado. Quais são os principais desafios e benefícios dessa abordagem?

O consumidor habitual de vinhos tem novas demandas, e outros estão se aproximando do vinho com novos hábitos de consumo. Nosso maior desafio é entender e responder a essas demandas, imprimindo a essência da nossa terra em cada garrafa. Estamos nesse caminho, descobrindo novas parcelas em nossos vinhedos, trabalhando em diferentes tipos de elaboração e inovando com produtos como o White Malbec, que acompanham essas novas ocasiões de consumo exigidas pelos novos consumidores.

O Trivento Reserve Malbec é destaque no Reino Unido e nos Estados Unidos. Quais características deste vinho o tornam tão popular nesses mercados?

O Trivento Reserve Malbec reúne toda a nossa experiência com a variedade, o terroir e o clima. É um vinho que encanta pela facilidade de beber, possui a tipicidade de um malbec com grande personalidade e é um companheiro de receitas gastronômicas variadas, como carne assada, massa ou vegetais. Isso lhe confere versatilidade em ocasiões de consumo e harmonizações que muitos consumidores acabam adotando. Por exemplo, com o White Malbec, há uma infinidade de coquetéis que foram desenvolvidos por diversos restaurantes, alguns com frutas que não existem na Argentina. Isso me parece uma ótima anedota sobre o que é fundir culturas através do vinho e da gastronomia.

No Brasil, o Malbec Branco tem se destacado significativamente. O que explica o sucesso deste vinho específico no mercado brasileiro?

Acredito que são três os principais fatores. Primeiro, Malbec é a variedade de vinho preferida do brasileiro, e um Malbec Branco desperta curiosidade e interesse do consumidor. O segundo ponto tem relação com o perfil sensorial deste vinho. Leve e refrescante, é fácil de beber e ocupa um espaço em ocasiões de consumo de ‘maior energia’, onde outras bebidas normalmente são consumidas, como praia e piscina por exemplo. Por fim, acredito que parte do sucesso de White Malbec se dá porque temos grandes parceiros no país inteiro que acreditam neste produto como nós, e nos permitem entregar a estes consumidores um produto tão único e diferente.

Quais são os planos futuros da Trivento para continuar crescendo e mantendo sua liderança no mercado global de vinhos?

Nossos planos de crescimento são muito ambiciosos para o Brasil e o mundo, baseados em uma sólida estratégia comercial, em investimento na marca e em toda a nossa cadeia de produção. Nossa visão é ser o vinho argentino mais valorizado no mundo, ressignificando o conceito de valor, o que inclui o compromisso com as pessoas e o planeta. Queremos ser escolhidos não apenas pela qualidade dos nossos vinhos, mas também por como os produzimos. Nos concentramos em cuidar dos recursos ambientais e em investir na educação dos colaboradores e da comunidade próxima.