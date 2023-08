Conheça a Bodega Trivento, a marca de vinhos número 1 do mundo em valor

A argentina Bodega Trivento, do grupo Concha y Toro, foi eleita a marca de vinhos número 1 do mundo em valor no ano de 2022, com um faturamento de US$ 230 milhões. A lista é feita pela consultoria global IWSR Drinks Market Analysis, que analisa o mercado de bebidas alcóolicas e suas tendências, e levou em conta os dados do ano passado.

É o terceiro ano consecutivo que a vinícola fica em primeiro lugar no ranking. Em 2022, o Trivento Reserve Malbec se destacou como o vinho mais vendido no Reino Unido, considerando todas as origens. Já na Argentina, houve crescimento de 60% em volume no segmento de vinhos premium e super premium. Nos Estados Unidos, já ocupa a segunda posição da cepa Malbec de origem argentina.

"O contínuo investimento e pesquisa em tecnologia, infraestrutura e know-how, posicionam a Bodega Trivento, originária de Mendoza, entre as principais marcas de vinhos do país. No Brasil, o Trivento Reserve é cada vez mais lembrado pelos consumidores brasileiros e já tenha a maior distribuição deste segmento. O impulso nos primeiros meses de 2023 nos levou a um crescimento de 41% nas vendas", afirma Pietro Capuzzi, diretor de marketing da Concha y Toro no Brasil.

Terroir do Malbec

Desde 1996, a Trivento fomenta um portfólio de vinhos que preserva as características do terroir de Mendoza, onde a uva Malbec adquiriu sua máxima expressão. "Os três ventos que sopram pelas terras ensolaradas e áridas de Luján de Cuyo e Valle de Uco, onde estão localizados os terroirs de Trivento, criam o clima ideal para o cultivo da uva. Essa combinação inspirou o símbolo e nome da marca, 'Trivento', e representa os ventos polar, zonda e sudestada", diz vinícola.

Há mais de 14 anos, a Bodega Trivento tem um trabalho de priorizar ambientais e sociais. A vinícola aderiu voluntariamente aos 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas, e a cada ano cria iniciativas para alcançar metas de desenvolvimento sustentáveis, tendo este princípio como ponto central do negócio. A empresa tem como meta neutralizar emissões de carbono até 2050.

Vinhos da Trivento

Reserve

• Trivento Reserve Malbec

• Trivento Reserve White

Malbec

• Trivento Reserve Rosé Malbec

Golden Reserve

• Trivento Golden Reserve

Eolo

• Trivento Eolo