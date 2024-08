On e Soho House anunciam clube de corrida em São Paulo

Com mais de 40 casas pelo mundo, a Soho House chegou ao Brasil há poucos meses. Em São Paulo, na Cidade Matarazzo, o espaço une um métier criativo, como arquitetos, artistas plásticos, músicos, jornalistas e estilistas para diferentes eventos. Neste domingo, 18, acontece o primeiro evento do Run Club da Casa, em parceria com a On, marca suíça de tênis e roupas esportivas.

Com edições mensais aos domingos de manhã, o clube vai percorrer pelas ruas da cidade, aproximando os corredores da urbanidade de São Paulo, promovendo o bem estar e criando conexões entre os membros através do esporte.

Com um trajeto na icônica Av. Paulista passando por pontos turísticos da capital como MASP, Casa das Rosas e Instituto Moreira Salles, o clube contará com exercícios de alongamento antes da corrida, acompanhamento profissional do grupo durante todo o trajeto, além de um café da manhã ao final na Soho House São Paulo.

Também vão estar disponíveis modelos de tênis da On para que os participantes testem os lançamentos da marca durante a corrida.

Para participar, os membros devem se inscrever através do aplicativo da Soho House. As vagas são limitadas e o evento é destinado exclusivamente aos associados.

“Para nós da On Brasil é muito importante tornar possível esta colaboração com a Soho House através de um clube de corrida, esporte que a marca se destaca com sua tecnologia e produtos únicos”, conta Alexandre Martinez, Head de Marketing da On. “Sendo a primeira Soho House da América do Sul em uma cidade como São Paulo não teríamos como escolher uma locação melhor para esse treino do que as próprias ruas - explorando toda a urbanidade e promovendo a conexão das pessoas com a cidade".