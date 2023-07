10 tendências de moda dos anos 2000 que voltaram

As tendências de moda dos anos 2000 foram marcadas por uma mistura eclética de estilos, trazendo influências de décadas passadas e abrindo caminho para novas expressões criativas. Abaixo, confira algumas tendências que dominaram essa década inesquecível e que, inclusive, estão de volta:

1. Brilho e lantejoulas

O glamour do final do século XX ressurgiu com força nos anos 2000, com peças brilhantes e lantejoulas sendo usadas tanto em festas quanto no dia a dia.

2. Minissaias e vestidos

As minissaias e os vestidos curtos ganharam destaque, evidenciando a perna e refletindo o espírito jovem e ousado da época.

3. Camisetas oversized

Modelagens amplas, em especial as camisetas, foram uma tendência de moda de rua muito popular.

4. Roupas esportivas

Influenciada pela cultura hip-hop, a moda esportiva ganhou destaque, com agasalhos, bonés e tênis sendo incorporados em looks casuais.

5. Jeans de cintura baixa

Calças jeans com a cintura posicionada abaixo do umbigo tornaram-se um ícone dos anos 2000, popularizadas por celebridades e artistas.

6. Calças cargo

Inspiradas por elementos militares, as calças cargo com bolsos laterais eram um item popular entre os jovens.

7. Acessórios statement

A década viu uma profusão de acessórios ousados, como gargantilhas de plástico, pulseiras coloridas, cintos largos e óculos de sol extravagantes.

8. Roupas neon

As cores neon eram muito presentes nas roupas, calçados e acessórios, adicionando um toque vibrante aos looks.

9. Sapatilhas de ballet

Inspiradas na cultura pop e no visual das bailarinas, sapatilhas de ballet tornaram-se uma opção de calçado casual e elegante.

10. Tênis de plataforma

Tênis com solados grossos e plataformas ganharam popularidade, oferecendo conforto e um toque excêntrico aos looks.