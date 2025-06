A Apple pode transmitir as provas de Fórmula 1? Rumores crescem com lançamento de ‘F1 - O Filme’

Corridas automobilísticas renderam clássicos no cinema, a começar por 24 Horas de Le Mans, com Steve McQueen. Mas F1 — O Filme, com estreia marcada para quinta-feira, 26 de junho, com Brad Pitt no papel principal e Lewis Hamilton como produtor, promete ser um marco na categoria.

A Apple TV+ investiu US$ 300 milhões, cifra que coloca o filme no patamar de Missão Impossível: Dead Reckoning. O acesso que a produção teve ao circuito da Fórmula 1 foi inédito. O circuito de Silverstone, na Inglaterra, foi transformado em set de filmagem, com a presença de 20 pilotos.

Por lá, no paddock verdadeiro, entre as garagens da Ferrari e da Mercedes, foi montado um box especial para a equipe fictícia APXGP. O filme também teve cenas gravadas nos circuitos de Las Vegas e Abu Dabhi, em finais de semana de prova.

Transmissão rende US$ 2,56 bilhões por ano

As concessões da organização do circuito e a ambição do projeto têm inflamado rumores sobre uma possível compra de direitos de transmissão das provas a partir de 2026 por parte da Apple. O lançamento do filme coincide com o prazo de renovação de concessões em alguns mercados como Estados Unidos e Brasil.

Os direitos são negociados em cada mercado. No total, a Liberty Media, empresa que detém os direitos de organização da categoria, arrecada estimados US$ 2,56 bilhões por ano. Cerca de metade desse valor é distribuída entre as dez equipes que participam.

É um valor, que globalmente, parece compatível com a popularidade que a Fórmula 1 tem alcançado desde que a Liberty assumiu a operação, em 2017. A categoria atingiu 826,5 milhões de pessoas no mundo em 2024, segundo Nielsen Sports. São 90 milhões de novos seguidores em relação a 2023. A audiência cumulativa global de TV é de 1,55 bilhão de espectadores. Cada corrida tem uma média de 70,3 milhões de espectadores.

Audiência estagnada nos Estados Unidos

Em alguns mercados, como os Estados Unidos, há o sentimento de o acordo de transmissão está sendo negociado em um valor abaixo da sua entrega. A ESPN paga cerca de US$ 90 milhões ao ano pela transmissão em território americano.

O acordo com a ESPN foi fechado em 2018, quando o esporte estava em outro patamar por lá. O único GP em solo americano então era o de Austin. Hoje, são três, com Miami e Las Vegas. A audiência estimada no primeiro ano de transmissão era de 554 mil espectadores. Os números foram crescendo a ano a ano e atingiram o recorde de 1,2 milhão em 2022.

Mas nas últimas duas temporadas a audiência estagnou em 1,1 milhão. Quando fechou a negociação, a Liberty apontou os Estados Unidos como sua principal aposta de crescimento. A empresa acredita que o potencial total de alcance não foi alcançado. E para isso pode trocar de parceiro de mídia.

1,4 bilhão de usuários de iPhone

Recentemente, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, revelou recentemente que cerca de 20 milhões de pessoas assistem cada corrida em plataformas digitais, como o próprio canal F1 TV, além da audiência da TV a cabo.

Da audiência cumulativa de 1,6 bilhão de telespectadores em 2024, cerca de 500 milhões vieram das plataformas de streaming. Domenicalli já afirmou que o crescimento da modalidade vai depender da forma como o conteúdo está sendo consumido.

Estima-se que existam 1,4 bilhão de usuários de iPhone no mundo. É um público enorme, que poderia ser impactado em tempo real sobre as corridas e dispor de serviços como assinatura integrada com o canal de transmissão dos eventos e do próprio canal F1 TV.

Netflix tem investido em esportes

A Netflix desponta na frente nessa disputa. Um dos motivos do sucesso da Fórmula 1 nos anos mais recentes foi a série Drive to Survive, que mostra os bastidores das competições. Estima-se que a série foi vista mais de 50 milhões de vezes, principalmente por um público mais jovem.

O canal de streaming tem investido em documentários sobre esporte, como os de Neymar e Alcaraz. Também adquiriu acordos de transmissão de eventos esportivos como as Copas do Mundo Femininas de 2027 e 2031, e a WWE, de luta livre.

Um destaque foi a exibição de dois jogos da NFL no Dia de Natal do ano passado, início de um acordo de três anos, no valor de US$ 150 milhões por temporada. Em um dos intervalos foi transmitido um show da Beyoncé. Cerca de 24 milhões de telespectadores foram atingidos.

A transmissão da NFL foi um exemplo de como o esporte pode ser potencializado com o entretenimento. No Brasil, que este ano voltou a ter um piloto com Gabriel Bortoleto, quem transmite as provas é a Band. A Globo estaria na negociação para 2026, com exibição de algumas provas no canal aberto e transmissão completa no SporTV e no canal de streaming Globoplay.