8 dicas para decorar o quarto de casal

Planejar o quarto de casal exige paciência e atenção, pois a construção do projeto deve imprimir em um único ambiente a identidade de duas pessoas. Contudo, mais do que se atentar à estética do cômodo é essencial pensar na funcionalidade do quarto de casal decorado, de forma que o espaço transmita aconchego e ao mesmo tempo traga praticidade para os moradores no dia a dia.

Por isso, se você está em busca de inspiração e dicas de como projetar um quarto de casal decorado, vem com a gente. Confira 8 dicas valiosas que certamente irão transformar seu dormitório em um local confortável e funcional.

Escolha as melhores cores do ambiente

As cores do quarto de casal decorado devem combinar com a personalidade dos moradores que irão usufruir do dormitório. Em se tratando de uma decoração clean procure investir em tons de parede e móveis mais neutros e claros como branco, off-white e bege. Agora se a ideia é seguir uma pegada mais industrial, por exemplo, você pode investir em tons de cinza combinados com uma linda parede de tijolinho aparente, tubulações aparentes e móveis em madeira e ferro.

Avalie o tamanho da cama de casal

A cama é a peça protagonista do quarto de casal decorado, por isso sua estrutura deve ser proporcional ao tamanho do ambiente. Antes de comprar a peça, verifique as medidas do ambiente com a ajuda de uma fita métrica e identifique qual o melhor modelo se encaixa no seu quarto. Além disso, o design da cama de casal deve se conectar com o estilo de decoração proposto.

Invista em móveis funcionais

Para um quarto de casal decorado acolhedor e prático procure investir em móveis funcionais. Cama com gaveteiros ou baú embutido, guarda-roupa com portas espelhadas, mesa de cabeceira que serve de penteadeira e puff organizador são alguns exemplos de móveis funcionais que poderão trazer ainda mais conforto e praticidade ao seu dia a dia.

Use cortinas para trazer privacidade ao ambiente

As cortinas para quarto de casal decorado imprimem um ar mais aconchegante, trazem privacidade e evitam que os raios solares invadam o dormitório. Por isso, é importante estar atento quanto aos tecidos, cores e estampas das cortinas para que a peça atenda às suas necessidades e expectativas de decoração.

As cortinas com tecidos grossos do tipo blackout, por exemplo, impedem por completo a passagem de luz, enquanto as cortinas com tecidos mais leves e finos filtram a luz natural, mas não bloqueiam totalmente a luminosidade.

Aposte no tapete para um ambiente mais acolhedor

O tapete é um ótimo acessório para você incluir no quarto de casal decorado, pois a peça além de agregar beleza ao cômodo também aquece e imprime um ar mais acolhedor ao espaço. No mercado, opções de tapete para quarto não faltam, indo do sisal até os mais felpudos.

No projeto de quarto de casal decorado, por exemplo, você pode usar tapetes do tipo passadeira nas laterais ou em frente a cama de casal.

Atente-se à iluminação

Planejar a iluminação do quarto de casal decorado é fundamental para definir a estética e a funcionalidade de alguns pontos do ambiente. Os abajures de mesa, por exemplo, agregam valor na decoração e normalmente são posicionados sobre as mesas de cabeceira e assim acionados quando um dos moradores precisa ler ou fazer alguma outra atividade que necessite de luz.

As arandelas na parede também podem trazer um toque mais romântico e intimista para o quarto de casal decorado, enquanto os pendentes fixados no teto e sobre as mesas de cabeceira trazem um ar mais moderno ao cômodo.

Organize os objetos afetivos

Objetos que representam uma memória ou ligação afetiva devem ser expostos ou até mesmo guardados no quarto de casal decorado com muito carinho e cuidado para que a qualidade das peças sejam preservadas da melhor forma possível. Fotografias, quadros, esculturas, livros, roupas, sapatos e joias são alguns exemplos de objetos afetivos que resgatam e reafirmam nossas memórias e nosso jeito de ser.

Vasos de plantas são sempre bem-vindos

As plantas agregam beleza ao décor, trazem frescor e benefícios relaxantes e purificadores que poderão te ajudar a dormir melhor. Alguns estudos na área da botânica revelam que algumas espécies específicas possuem estruturas foliculares que purificam o ar e consequentemente melhoram a qualidade do sono. Gérbera, espada de são jorge, planta hera e lavanda são algumas dessas plantas.

Por isso, na hora de pensar no quarto de casal decorado não deixe de inserir alguns vasos de plantas dentro do dormitório, seja sobre a mesa de cabeceira ou até mesmo sobre a cômoda ou penteadeira.

Essas dicas de como decorar quarto de casal foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

