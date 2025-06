O filme brasileiro eleito o 15º melhor do século pelo New York Times

Num ranking com 100 títulos, só um filme brasileiro aparece. Mas ele aparece bem.

Cidade de Deus (2003), dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, foi eleito o 15º melhor filme do século XXI pelo New York Times, em um levantamento especial organizado pelo The Upshot, braço de jornalismo analítico do jornal americano.

A votação foi feita com 500 profissionais da indústria cinematográfica, incluindo diretores, atores e técnicos.

Os únicos critérios eram que os filmes fossem longas-metragens e tivessem sido lançados nos Estados Unidos a partir do ano 2000.

“A primeira vez que assisti, senti o calor, o suor nas costas, a pressão, as ruas. Poucos filmes te colocam tão dentro de um ambiente com tamanha precisão”, disse o ator Chiwetel Ejiofor, um dos jurados, sobre o filme brasileiro.

"É uma meditação poética e angustiante sobre a sobrevivência na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.”, diz o jornal.

Os 15 melhores filmes do século XXI, segundo o New York Times