6 maneiras para decorar a mesa de jantar

O conjunto mesa de jantar e cadeiras é o palco das maiores produções que podemos promover dentro de casa, as refeições. Pelo respeito e prazer que sentimos com relação a estes momentos, procuramos organizar este conjunto, sempre que necessário, para receber bem amigos e familiares. E, no dia a dia, também é preciso fazer com que este ponto do imóvel permaneça devidamente atrativo.

O texto a seguir apresenta algumas ideias de decoração para mesa de jantar. Confira.

Arranjos de flores

Essa é uma alternativa que vale tanto para os momentos de servir as refeições quanto para os intervalos disso. Podemos utilizar arranjos de flores naturais e artificiais como centro de mesa de jantar.

Lembrando que as peças mais altas devem ser evitadas para os momentos em que há pessoas sentadas à mesa, pois isso poderia atrapalhar a sua visão e desestimular a interação entre todos.

Podemos escolher flores bem coloridas e de diversas espécies para estes momentos de reuniões e principalmente de festa em casa, num tom mais fresco e natural.

E estes mesmos arranjos podem apresentar pequenos detalhes de galhos secos e até de frutinhas, principalmente se a mesa estiver perto da cozinha. Flores e velas também são um bom casamento. E você pode fazer um “link” da paleta de cores deste arranjo com o resto da decoração ambiente.

Buxinhos verdes

Em outros momentos, a intenção pode ser contrária, a de manter a sobriedade do ambiente. Neste caso, a decoração da mesa de jantar serviria apenas para deixar o ambiente mais sofisticado.

Nessa linha, os buxinhos verdes em pequenos vasinhos transparentes, metálicos, de madeira ou em tons neutros complementariam uma decoração clean e moderna de forma bem elegante. Aliás, dois arranjos iguais deixariam o cenário mais equilibrado.

Estes pequenos vasos com buxinhos são perfeitos para todas as horas. Porém, se no dia a dia você deseja ter sobre a mesa de jantar um enfeite mais impactante, propomos algo muito maior e com textura. Por exemplo, um grande vaso preto com uma samambaia como centro de mesa.

Globos de vidro

Este tópico tem a ver com aqueles pequenos arranjos aquáticos ou terrários abertos utilizados também como centro de mesa de mesas de jantar.

Os mesmos são montados dentro de recipientes transparentes em forma de globos de vidro, com pequenos buxinhos ou arranjos de flores dentro. E também podem contribuir para cenários altamente sofisticados, sendo uma alternativa super diferente e criativa de decoração.

Existe também outra opção de visual bem moderna e até futurista que são os vasos de vidro decorados com folhas verdes e galhos secos.

Aqueles arranjos montados em recipientes mais altos serviriam somente para festas noturnas ou momentos sem refeições servidas. Já os mais baixos, sendo também de vidro, facilitam a visão - os compridos são perfeitos para mesas retangulares. E a mistura deles também fica incrível.

Toalhas e sousplats

As toalhas e os sousplats ou jogos americanos são mais acessórios de decoração utilizados sobre mesas de jantar.

Eles serviriam para a proteção do móvel, impedindo que pratos, travessas e panelas apoiados sobre a sua superfície possam danificar a chapa de algum modo. E, antes e depois das refeições, pode-se deixar uma toalha ou trilho de mesa no local com um dos arranjos de centros de mesa que sugerimos anteriormente.

Lembre-se: todas essas peças devem fazer sentido com os elementos ao redor, com a temática proposta para a reunião e com o horário da refeição servida, se for o caso. E se esses itens ainda tiverem sido feitos por você, de forma artesanal, a decoração da sala ganhará um significado ainda mais especial.

Tigelas

No dia a dia, sobre essa toalha ou trilho de mesa, você pode deixar para valorizar a decoração da sala de jantar e, ao mesmo tempo, segurar o tecido no local. A mesma pode ser um recipiente bem colorido, dando um toque bem divertido à composição.

Ele pode ser feito de cerâmica, vidro, madeira ou metal cromado. E é melhor que apresente um design mais simples, assim poderá ser combinado com frutas, esferas de sementes, e mais.

Pratos, toalhas e guardanapos

Já para os momentos das refeições, além do centro de mesa e da toalha ou dos sousplats, também devemos contar com o aparelho de jantar e os guardanapos.

Veja nas imagens a seguir como estes itens podem fazer a diferença nas decorações de sala de jantar - mais pelas suas cores e formas do que pela sua presença. E em se tratando de guardanapos de tecido, podem ser amarrados com mini arranjos - uma redução do próprio centro de mesa.

Essas dicas de decoração para mesa de jantar foram criadas pela equipe Viva Decora.