Para além do verão: 5 vantagens para ter um barco de lazer

O setor náutico no Brasil está em plena expansão e projeta dobrar a produção de embarcações recreativas até 2025, passando de 4,5 mil para 8,6 mil unidades, segundo dados da Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar). Este crescimento significativo reflete o aumento do número de adeptos ao mundo das águas no país.

Entre as opções de destaque estão as embarcações na categoria de 40 pés, que oferecem espaços internos e externos perfeitos para desfrutar tanto nos dias mais quentes quanto nas temperaturas mais amenas.

A Triton 410HT, uma das novidades da renomada marca brasileira Triton Yachts, é um exemplo notável. Com um design moderno e contemporâneo, a lancha de 41 pés apresenta um layout que facilita a circulação, com passagens laterais para acesso à proa, porta no cockpit para maior conforto térmico e dois amplos quartos. Este modelo está disponível a partir de R$ 1,7 milhão.

“As embarcações de lazer na categoria de 40 pés, como a Triton 410HT, destacam-se não apenas pelo seu design e conforto, mas também pela capacidade de proporcionar momentos inesquecíveis em qualquer época do ano. Com a crescente popularidade do turismo náutico no Brasil, investir em um barco de qualidade pode ser uma excelente escolha para quem busca novas aventuras e lazer de forma sofisticada e versátil”, destaca o diretor de marketing da Triton Yachts, Allan Cechellero.

5 vantagens de uma embarcação de lazer na categoria de 40 pés

Espaço amplo e confortável

Ideal para famílias ou grupos de amigos, embarcações deste porte oferecem áreas espaçosas e garantem conforto e lazer para todos a bordo.

Versatilidade

Pode ser utilizada para diversos tipos de atividades náuticas, desde pesca e esportes aquáticos até passeios tranquilos com possibilidade de acomodar 14 pessoas durante o dia e 5 para pernoite.

Desempenho

Com motores potentes, estes modelos proporcionam uma navegação segura, permitindo que a embarcação alcance boas velocidades e enfrente diferentes condições de navegação com facilidade.

Conforto

Equipamentos modernos, mobiliário de alta qualidade e espaços internos e externos bem planejados garantem uma experiência agradável a bordo, seja em dias de calor ou de frio.

Mobilidade

Com suas dimensões ideais, essas embarcações são perfeitas para navegação em mares, rios e represas, oferecendo a liberdade de explorar diversos destinos náuticos com tranquilidade.