Superiates de luxo à venda: modelos assinados por grifes chegam a custar R$ 1,5 bilhão

Confira alguns dos maiores e mais luxuosos superiates do mundo atualmente à venda segundo o site Boat International. De embarcações icônicas como o Christina O, que já pertenceu a Aristóteles Onassis, até modelos de altíssimo padrão como o H3 e Lady Lara, os barcos de luxo oferecem áreas de bem-estar, piscinas, helipontos e interiores assinados por casas de moda. Confira.

Pelorus (115 metros)

Construído pela Lürssen, o Pelorus foi o 11º maior superiate do mundo quando lançado em 2003. O iate já passou por três reformas, sendo a última prevista para este ano. O modelo possui deque com duas piscinas e heliportos. Preço: 160 milhões de euros (864 milhões de reais).

Luminosity (107,6 metros)

Luminosity: mais de dois milhões de horas de trabalho para ser construído (Benetti/Reprodução)

Lançado em 2020 pela Benetti, o Luminosity levou mais de dois milhões de horas de trabalho para ser construído. Com 800 metros quadrados de vidro no exterior, os destaques incluem um clube de saúde privado com piscina, sauna e academia, além de uma impressionante área de bem-estar. À venda por 135 milhões de euros (728 milhões de reais).

H3 (105,3 metros)

O H3, é o superiate mais caro do mercado. O modelo foi reconstruído em 2024, com 10 metros a mais no casco. Vencedor de um prêmio Neptune no World Superyacht Awards 2024, o barco da Oceanco conta com um design impressionante, incluindo um heliponto e um spa completo. À venda por 295 milhões de euros (1,5 bilhão de reais).

Christina O (99,1 metros)

Christina O: construído em 1943 (Morley Yachts/Reprodução)

Originalmente construída como um navio antissubmarino, Christina O foi transformado em um superiate por Aristoteles Onassis. Famoso por hospedar celebridades, o modelo construído pela Canadian Vickers em 1943 inclui uma piscina que se transforma em pista de dança e um bar com estofados de pele de baleia. À venda por 90 milhões de euros (486 milhões de reais).

Moonlight II (91,4 metros)

Moonlight II, anteriormente batizado de Alysia, passou por uma reforma de 6,1 metros em 2015, adicionando um clube de praia e um spa com sauna e banho turco. O heliponto e a academia completam os luxuosos recursos do modelo construído em 2005 pela Neorion. À venda por 70 milhões de euros (378 milhões de reais).

Lady Lara (91 metros)

Com interiores assinados pela Fendi, o Lady Lara possui duas piscinas, academia e cinema. Recentemente passou por uma reforma de 15 milhões de euros. O modelo de 2015 da Lürssen está à venda por 230 milhões de euros (1,2 bilhão de reais).

Luna (90 metros)

Luna: iate inspirado no tubarão-martelo (Large Yacht Corp/Reprodução)

Inspirado no tubarão-martelo, o design do Luna é conhecido pelo uso vidro, com 390 metros quadrados. Vencedor do prêmio Motor Yacht of the Year 2019, o modelo de 2018 da Oceanco inclui uma área com tema náutico e um sistema de ventilação exclusivo. À venda por 218 milhões de euros (1,1 bilhão de reais).