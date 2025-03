A lancha criada por estaleiro brasileiro custa R$ 3,5 milhões e já tem fila de espera

No universo dos supercarros, não é raro que clientes tenham que esperar meses até receber um modelo exclusivo, como um Ferrari, por exemplo. No mundo das superlanchas, a realidade não é diferente. A Fishing 440 Raptor, lançada pelo estaleiro Fishing Raptor, localizado em Santa Catarina, chega ao mercado com um preço de R$ 3,5 milhões e já está com fila de espera, conquistando os mesmos consumidores que buscam luxo e alta performance nas águas, assim como fazem com os veículos sobre quatro rodas.

A previsão é que os compradores recebam as unidades em até quatro meses após a encomenda ser feita. A primeira unidade será entregue na próxima semana a um cliente do estado de São Paulo.

Com 44 pés de comprimento, o modelo traz um design que combina potência, sofisticação e tecnologia de ponta. A Fishing 440 Raptor foi desenvolvida para proporcionar uma experiência náutica única, misturando o desempenho de um superesportivo com o conforto de um iate de luxo.

"Nosso objetivo foi criar algo que fosse além de potência e velocidade. A Fishing 440 Raptor é a personificação do estilo de vida que nossos clientes desejam: performance, conforto absoluto e design de tirar o fôlego", diz Fernando Assinato, CEO da Fishing Raptor.

O visual externo da lancha tem parabrisa inteiriço e targa inspirada em modelos europeus, que evidenciam o DNA esportivo da embarcação. O grande diferencial, no entanto, está na popa, com duas portas hidráulicas expansíveis que transformam o deck em um lounge flutuante, proporcionando uma área de convivência única, integrada ao mar.

No interior, a lancha tem uma cabine de meia-nau totalmente privativa, banhada por luz natural, e um banheiro com acabamentos premium. Na proa, o espaço multifuncional pode ser utilizado tanto como um quarto adicional quanto uma cozinha equipada.

Motorização

A embarcação é equipada com três motores de popa (300hp ou 400hp), ou dois motores centro-rabeta de 350hp, garantindo uma navegação potente e sofisticada, capaz de atender aos mais altos padrões de performance e luxo. "Estamos falando de um barco que oferece a mesma adrenalina e sofisticação que você encontra nos melhores carros esportivos de luxo", completa Assinato.

Com diversas unidades já vendidas antes mesmo de sua produção, a Fishing 440 Raptor reflete o crescente desejo dos consumidores por embarcações de luxo com alto desempenho. Pensada para quem busca não só desempenho, mas também uma experiência de lifestyle, a lancha se posiciona como um ícone da indústria náutica brasileira, reunindo luxo, potência e exclusividade.

A Fishing 440 Raptor é uma das grandes apostas deste ano de 2025 do grupo Armatti & Fishing, que desde 2018 produz lanchas de luxo e alta performance. Com sua fábrica em São José, em Santa Catarina, o grupo oferece embarcações que atendem ao mercado nacional e internacional, com modelos que variam de 26 a 52 pés. A Fishing Raptor, por sua vez, já possui presença consolidada nos mercados dos Estados Unidos e Europa, sendo reconhecida pela sua inovação e qualidade.