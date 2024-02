Lanchas brasileiras são destaque na Miami Boat Show

MIAMI. Os outdoors anunciando a Miami Boat Show estão por toda a cidade. De Miami Beach ao Surfside, do Design District a Coral Gables. Os iates atracados em Lake Pancoast e circulando pela Baía de Biscayne mostram a vocação náutica da Cidade Mágica.

Uma das maiores feiras náuticas do mundo, o Miami Boat Show acontece este ano entre 14 a 18 de fevereiro e terá entre os destaques lanchas fabricadas no Brasil. Um deles é o estaleiro Triton Yachts, que registrou aumento de 50% em exportações ano passado e opera também pela marca Hanover.

As exportações de barcos brasileiros somaram 150 milhões de dólares em 2023, segundo a Associação Náutica Brasileira Acobar, um aumento de quase 500% em relação ao ano anterior, e ganham destaque em salões internacionais.

Grande parte das exportações para os Estados Unidos

O Triton Yachts participa da feira de Miami pela segunda vez e esteve presente recentemente no St. Petersburg Boat Show, também na Flórida, com exposição de duas embarcações da marca, a Hannover 305 e Hannover 387.

“A aceitação de nossos barcos em países com alto nível de exigência como os Estados Unidos é reflexo dos nossos investimentos constantes em qualidade, tecnologia e desempenho das embarcações Triton”, afirma o diretor de marketing Allan Cechelero.

Segundo o executivo, a presença na feira de Miami é uma oportunidade de fortalecer a marca, a relação com os clientes e apresentar as novidades. “Hoje os Estados Unidos já representam 85% da nossa exportação. Nossa expectativa com a participação nesses eventos é expandir cada vez mais a atuação internacional e reafirmar a força e a qualidade da indústria náutica brasileira.”

Estaleiro paranaense há quase 40 anos no mercado

Os modelos que estarão em exposição no Miami Boat Show serão os 300 Sport (Hanover 305), FLYER 38HT (Hanover 387) e 410HT (Hanover 415), considerados sucessos de vendas no Brasil, principalmente pela boa navegação, pelo amplo espaço externo e conforto das cabines. As embarcações estarão expostas nas áreas seca e molhada do evento e disponíveis para visitação.

A Triton Yachts é uma linha de barcos projetada e construída pelo estaleiro paranaense Way Brasil, que está há quase 40 anos no mercado. A marca, lançada há quase 30 anos no Brasil, já virou referência no país em lanchas para passeio e conta com uma variedade de modelos de 23 a 52 pés. Uma boa história de empreendedorismo – e que começa a ser contada lá fora.