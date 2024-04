Luxo e tecnologia: confira modelos de barcos que estarão no Rio Boat Show 2024

Os números do Rio Boat Show 2024 serão altos. A maior feira náutica ao ar livre da América Latina terá 100 marcas em exposição e 80 barcos para variados gostos e bolsos que vão desde pequenas lanchas até iates luxuosíssimos com três andares.

O evento deste ano acontecerá de 28 de abril a 5 de maio, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro e deverá movimentar mais de R$ 240 milhões em negócios e atrair um público superior a 33 mil pessoas.

Destaques da edição

Entre os destaques desta edição está o lançamento da NX44 Pininfarina, modelo da fabricante brasileira NX Boats feito em parceria com a grife de design italiana, e a tão aguardada lancha ao estilo “walk around”, que mescla esportividade com sofisticação, a Schaefer V44, do estaleiro nacional Schaefer Yachts, que fará a primeira aparição mundial.

A Azimut 74, da italiana Azimut Yachts com fábrica no Brasil, irá impressionar pela dimensão que equivale a mais de 250 metros quadrados, pelo luxo e pela tecnologia, com o uso extensivo de fibra de carbono 100% pura, material utilizado também em foguetes e carros de Fórmula 1.

A lancha Sessa F48 será mais um destaque, da também fabricante italiana Sessa Marine, além da embarcação Coral 50 Fly, da fabricante Coral, e a recém-lançada V550 Crossover, do estaleiro Ventura.

Mais atrações serão o luxuoso catamarã Excess 14 que estará pela primeira vez em águas brasileiras, a completa casa sobre as águas da fabricante Solara, e os barcos de alta qualidade e desempenho entre 40 e 50 pés da Azov Yachts e da Real Powerboats.

"O Rio Boat Show se consolida mais uma vez como a vitrine náutica mais prestigiada da América Latina, e se destaca pelo lançamento mundial de embarcações dos mais diversos estilos dos principais estaleiros nacionais e internacionais. Este evento emblemático para o setor náutico brasileiro impulsiona a indústria do turismo e não apenas reflete as últimas tendências em tecnologia de ponta e design, mas também revela as inovações na indústria com lanchas e iates que se transformam em verdadeiras mansões sobre as águas", diz Thalita Vicentini, diretora geral da Boat Show Eventos.

Modelos de luxo que estarão em exposição no Rio Boat Show 2024

A aguardada V44, da Schaefer Yachts, fará sua estreia mundial no Rio Boat Show. Com um design que mescla aventura com esportividade e luxo, oferece cockpit espaçoso integrado a um verdadeiro “beach club” na parte traseira da embarcação (popa) e, para aumentar a amplitude, conta com varandas laterais com acionamento hidráulico e plataforma de popa submersível.

A cabine acomoda confortavelmente até quatro pessoas para pernoite, enquanto a capacidade diurna é de 14 convidados.

Com assinatura da grife italiana Pininfarina, o modelo de 44 pés da NX Boats tem design arrojado e elegante. As grandes janelas da NX44 complementam a estética sofisticada, enquanto o cockpit com hard-top elétrico (espécie de teto solar) possibilita o entretenimento a bordo para até 20 pessoas durante o dia e 4 para pernoite. O modelo está avaliado a partir de R$ 4,05 milhões.

A Azimut 74, da italiana Azimut Yachts, chama atenção pelo design sofisticado e revolucionário em seus mais de 250 metros quadrados de área divididos em três andares. O modelo, avaliado em mais de R$ 26,9 milhões, impressiona também pelos materiais de última geração, como é o caso da fibra de carbono 100% pura, mesmo material usado em carros de Fórmula 1 e foguetes, no qual a marca é pioneira no mundo náutico. A embarcação conta com quatro amplas cabines e permite oito convidados para pernoite confortavelmente.

A Sessa F48, da também italiana Sessa Marine, avaliada a partir de R$ 7,5 milhões, tem design elegante e ótimo aproveitamento de espaço por meio das soluções arquitetônicas, com interiores luxuosos e cabines amplas. Seu flybridge, terceiro pavimento da embarcação, proporciona vistas panorâmicas e áreas de lazer ao ar livre. Equipada com sistemas de navegação avançados, possibilita uma experiência segura e prazerosa sobre as águas.

Interior do Sessa F48. (Divulgação/Divulgação)

Com quatro quartos, três banheiros e ainda cabine para o marinheiro, a Coral 50 Fly, da Lanchas Coral, surpreende pelo excelente uso e versatilidade dos espaços internos, já que possibilita o pernoite de até 12 pessoas e 14 para aproveitarem o dia a bordo. As janelas amplas e o pé-direito de 2,30 m proporcionam uma maior integração com a natureza e a entrada de luz natural. O preço do modelo é em torno de R$ 3 milhões.

A recém-lançada V550 Crossover, da Ventura, construída no Brasil com projeto italiano, tem design moderno e amplas áreas para lazer como espaço gourmet na parte traseira do barco, que é ampliado por meio de laterais dobráveis. Já a popa, parte frontal da embarcação, conta com um solário com mesa e sofá, ideal para aproveitar a navegação e o contato com a natureza. Uma porta de vidro facilita a entrada ao interior do barco, unificando os ambientes externo e interno. No deque inferior, com ótima iluminação, oferece configurações para duas ou três suítes. O modelo é vendido a partir de R$ 5,99 milhões.

O Rio Boat Show 2024 também apresentará novidades em veleiros e catamarãs, como é o caso do Excess 14, do grupo francês Beneteau e que será exposto pela Aloha Náutica pela primeira vez no Brasil. A embarcação, que pode ser utilizada para dar a volta ao mundo e tem quase 16 metros, foi projetada para oferecer conforto e inovação, tanto na versão do proprietário quanto na versão charter, que é para aluguel. O modelo, que está avaliado em cerca de R$ 6,7 milhões, tem layout versátil, com possibilidade de três ou quatro cabines, além de desenho e processo construtivo que garantem uma excelente navegabilidade.

A Azov Yachts vai apresentar a Z480 HT, que tem como diferencial a possibilidade de navegar em águas rasas, com até 70 cm de profundidade. O modelo possui plataforma de popa submersível, que desce mais de 1 metro na água Com layout arrojado, o barco tem grandes janelas para maior aproveitamento da luz natural.

Já o estaleiro Real Powerboats levará ao evento seu recente lançamento, a Real 40 Cabriolet. O barco une design e esportividade, além de amplo espaço interno. O estilo open permite ao marinheiro pilotar com ampla visibilidade do mar.

Pela primeira vez nas águas, a casa flutuante da fabricante Solara também será destaque em luxo e inovação no Rio Boat Show. A Boat House é completa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e até terraço. Além disso, pode ser equipada com placas solares.

Também estão confirmados no evento os estaleiros Beneteau, Grupo Sailing, Jeanneau Yachts, Master Marine, Mestra, Sealife, Schaefer Yachts, Vivere Xtreme e Zath Mariner.

Serviço:

Rio Boat Show

De 28 de abril a 5 de maio, segunda a sexta das 15h às 22h e final de semana das 13h às 22h. O último dia encerra às 21h.

Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória - Rio de Janeiro – RJ

R$ 90,00 mais taxas por pessoa.

Ingressos: rioboatshow.com.br