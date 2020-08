5 séries para assistir nos streamings durante o final de semana

O próximo final de semana chega recheado de novidades para serem assistidas nos serviços de streaming.

Da segunda temporada de “Gatunas”, da Netflix, até a estréia de “Lovecraft Country”, nova série disponível no catálogo da HBO GO, CASUAL selecionou cinco títulos para você curtir neste final de semana. Confira:

Gatunas

A segunda e última temporada de “Gatunas” (“Trinkets” 2019), criada por Amy Andelson, Emily Meyer e Kirsten Smith, chegou esta semana ao catálogo da Netflix. A série é um drama adolescente que conta a história de três amigas que se unem por um motivo inusitado: elas são viciadas em furtar objetos em shoppings. A continuação da saga das amigas Elodie (Brianna Hilderbrand), Moe (Kiana Madeira) e Tabitha (Quintessa Swindell) traz respostas às questões abertas na primeira temporada, como a sexualidade da protagonista da série. Segundo a produção de “Gatunas”, a série não será renovada porque as duas temporadas foram suficientes para selar a história.

A trama conta a história de três adolescentes viciadas em furtar objetos. A trama conta a história de três adolescentes viciadas em furtar objetos.

Cobra Kai

Uma outra estreia da Netflix é a série “Cobra Kai” (2018), criada por Robert Mark Kamen, que deixa o YouTube Premium e vai para a Netflix. Trinta anos depois de Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) se enfrentarem, a rivalidade entre os dois ressurge quando Lawrence decide retomar sua vida por meio do infame dojo Cobra Kai. Enquanto ele busca redenção, o agora bem-sucedido Daniel tenta superar seus próprios desafios sem a ajuda de seu mentor, Miyagi. A Netflix já confirmou uma terceira temporada. As duas primeiras estarão disponíveis a partir deste final de semana.

A série explora a rivalidade entre os personagens Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). A série explora a rivalidade entre os personagens Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Lúcifer

Depois de ser cancelada pela FOX, a série “Lúcifer” (2016), criada por Tom Kapinos, foi adotada pela Netflix, que lança agora a quinta temporada da história. O enredo gira em torno de Lúcifer (Tom Ellis), que renuncia seu trono no inferno para viver na terra, onde inaugura uma casa noturna em Los Angeles.

Lúcifer (Tom Ellis) renuncia seu trono no inferno para viver na terra. Lúcifer (Tom Ellis) renuncia seu trono no inferno para viver na terra.

Lovecraft Country

Baseada no romance de Mat Ruff, a série “Lovecraft Country” (2020), criada por Misha Green, tem como protagonista Atticus Freeman (Jonathan Majors), que viaja pelos Estados Unidos na década de 1950 regido pelas leis segregacionistas em busca de seu pai desaparecido. A viagem realizada com sua amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) e com seu tio George (Courtney B. Vance) mostra a luta pela sobrevivência em uma América racista.

A série traça o panorama de uma América racista dos anos 1950. A série traça o panorama de uma América racista dos anos 1950.

I May Destroy You

O último episódio da primeira temporada de “I May Destroy You” (2020), Criada, escrita, co-dirigida e interpretada por Michaela Coel, chega na HBO depois de ter caído nas graças da crítica. Michaela Coel, no papel de Arabella, trata das diferenças entre liberdade e exploração – e como abusos sexuais podem afetar a vida de uma mulher moderna. A série de doze episódios marca o retorno de Michaela para a televisão, cinco anos após sua estreia como protagonista em “Chewing Gum”.