5 restaurantes para comer fondue em São Paulo no inverno

Com a previsão de temperaturas baixas em São Paulo para as próximas semanas, Casual Exame selecionou cinco restaurante na cidade que oferecem diferentes opções de fondue. Entre os pratos, os clássicos feito com queijos, e versões com frutos do mar, trufas e doces.

O que é fondue?

O fondue é um prato típico da Suíça feito a base de queijos. A receita original leva queijos gruyère e ementhal, vinho branco e alho, e foi criada para reaproveitar queijos endurecidos e pães amanhecidos durante o inverno.

Onde comer fondue:

Fondue da Tartuferia San Paolo

A Tartuferia San Paolo acaba de incluir no cardápio o Fondue Al Tartufo (75 reais). A versão elaborada pela chef Daiane Chad leva em seu blend o tradicional queijo Gruyère, o premiado queijo Canastra (Estância Capim Canastra - MG) e as trufas.

O prato é servido no pão italiano, que vai ao forno com azeite de oliva e alho confitado para a tosta, e é acompanhado de crocantes batatinhas rústicas. A novidade pode ser servida como entrada para compartilhar a dois ou consumida individualmente como principal.

Serviço: Rua Oscar Freire, 155 - Jardim Paulista. (11) 93202-2662

Fondue da Praça São Lourenço

Até 30 de setembro estarão disponíveis no menu, opções de fondues salgadas e doces. Entre as opções com queijo, estão a Fondue Clássica de Queijos, elaborado com queijo emmental, gruyére e estepe, chardonnay e a Fondue Artesanal é feita com queijos moggiana atalaia (SP) e fontina serra das antas (MG) servida com pão italiano, presunto tessinês, bresaola e linguiçinha curada, picles de pepino e pera; ou com seleção de vegetais: cogumelos, brócolis, cenoura, batatas assadas e abobrinha (128 reais e 167 reais para duas pessoas).

Já as fondues de carne se dividem entre as opções com Angus - Fondue Angus Misto (150g de filé mignon e 150g de baby beef de angus em óleo ou ao consommé de vinho, por 138 reais para duas pessoas) e Fondue Angus Mignon (300g de filé mignon em óleo ou ao consommé de vinho, por 147 reais para duas pessoas) e Fondue Chorizo e Queijo que inclui chorizo de angus grelhado (300g) e fatiado servido com fondue clássica de queijo (147 reais para duas pessoas). Todas as opções são acompanhadas de crostini, torradinha de ervas e molhos da casa, maionese e ervas, fonduta de erva doce, mostarda dijon, tomate defumado e chipotle.

No menu doce estão presentes o Fondue Seleção (95 reais), feito com chocolate de origem meio amargo e ao leite com toque de Amaretto dell Orso (95 reais), o Fondue Danke com chocolate ao leite Danke com caramelo e flor de sal, e o Fondue de Doce de Leite Viçosa, feito com doce de leite Viçosa servido com churros da casa (86 reais). Todas as opções são servidas com morango, banana, uva, financier de coco, waffle e mini choux.

Serviço: Rua Casa do Ator, 608 – Vila Olimpia. (11) 3053-9300

Fondue do Quadrado Restaurante

Há três opções de fondue salgada e uma doce no Quadrado Restaurante. A opção do mar é feita de polvo, camarão rosa, mexilhões, pães, maionese de gengibre e molho artesanal de queijos (para 2 pessoas, por 200 reais). Já a opção de carne é feita com bife de chorizo e acompanha pães, molho da casa e maionese, caldo artesanal de queijo (para 2 pessoas por 190 reais).

Também é possível pedir o mix de Mar e Carne (meia porção de cada, para 2 pessoas por 240 reais). Já o Fondue de frutas é feito com chocolate 70% cacau e acompanha uva, morango, banana e abacaxi (para até 2 pessoas por 105 reais).

Serviço: Rua Coropé, 57, Pinheiros. WhatsApp: (11) 94007-4756

Fondue do Bistrot de Paris

Com a chegada do frio, o chef Alain Poletto resgata as especialidades de sua terra natal, a região de Haute-Savoie na França. “Nós trazemos para o menu a verdadeira fondue francesa,” comenta o chef. São três sugestões: Au Fromage Originale Arrosée au Kirsh (95 reais por pessoa), clássica fondue suave com blend de queijos Appenzeller, Emmenthal, Gruyère, com um toque de vinho branco e Kirsch, Fondue au Fromage et Planche de charcureries (109 reais) feita de queijo acompanhada de tábuas de frios selecionados e uma opção doce, a Fondue au Chocolate (46 reais por pessoa) feito com chocolate meio amargo e servido com frutas da estação e madeleines.

Serviço: Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista. (11) 3063-1675

Fondue do Empório Manuel

O chef Marcilio Araujo do Empório Manuel incluiu em seu cardápio duas opções de fondues. A primeira é a Fondue Savoyarde (feito com queijo gruyère , queijo Ementhal e queijo Roblochon preparados com vinho riesling e kirsh alemão acompanhado de pão artesanal de fermentação natural e batatas, por 240 reais) e para sobremesa Fondue de Chocolate com frutas da estação (110 reais).

Serviço: Rua Manoel Guedes, 426 - Itaim Bibi - (11) 9308-74396 (Whatsapp)

