5 filmes e séries para maratonar nos streamings no fim de semana

Em mais um final de semana recheado de novidades nos streamings, fizemos a curadoria dos 5 principais lançamentos para ficar de olho nos próximos dias. Nessa sexta-feira, duas grandes apostas da Netflix entram no catálogo: a série “Grand Army”, um drama que aborda questões de gênero, raça e classe social, e “Alguém tem que morrer”, série espanhola que retrata a perseguição a um suposto romance gay na Espanha conservadora dos anos 1950. Há, ainda, desfechos. No próximo domingo 18, vai ao ar na HBO e HBO GO o último episódio da primeira temporada da série “Lovecraft Country”, que já conquistou milhares de fãs.

Grand Army

Grande aposta da Netflix para o mês de outubro, estreia nesta sexta-feira 16 a série dramática “Grand Army”, criada e produzida por Katie Cappiello e inspirada na peça de teatro “slut”, também de Katie. A série acompanha o dia-a-dia de jovens do ensino médio, abordando temas como violência sexual, questões raciais e de classes. A trama é protagonizada por Odessa A’zionque, que vive Joey Del Marco, uma adolescente que sofre violência sexual de três garotos e luta por justiça.

Alguém tem que morrer

Também nesta sexta-feira 16, a Netflix coloca em seu catálogo a série espanhola “Alguém tem que morrer”, criada por Manolo Caro. A minissérie é ambientada na Espanha conservadora dos anos 50 e aborda a suposta relação amorosa entre Gabino (Alejandro Speitzer), um jovem que foi mandado ao México por sua família conservadora para conhecer sua noiva, e Lázaro (Isaac Hernández), um bailarino mexicano. De volta para casa, a presença dos dois rapazes gera confusão na cidade e chega a envolver até mesmo o governo local. A população decide, então, que alguém tem que morrer.

Distanciamento social

Produzido em plena pandemia, “Distanciamento social” criado por Hilary Weisman Graham e Jenji Kohan, é um minissérie documental que acompanha a vida de diversas pessoas durante o isolamento social causado pela pandemia de coronavírus. A série aborda as mais variadas situações vividas por essas pessoas durante o período.

Nocturne

Cada dia que passa, a Amazon Prime Video está investindo mais em filmes originais. Uma das apostas para outubro é “Nocturne”, escrito e dirigido por Zu Quirke. O filme conta a história de uma estudante de música tímida que começa a ofuscar sua irmã gêmea talentosa e extrovertida quando descobre um caderno misterioso pertencente a um colega de classe recentemente falecido

lovecraft country

O último episódio da série que está fazendo um baita sucesso na HBO vai ao ar no próximo domingo 18. Baseada no romance de Mat Ruff, a série “Lovecraft Country” (2020), criada por Misha Green, tem como protagonista Atticus Freeman (Jonathan Majors), que viaja pelos Estados Unidos na década de 1950 regido pelas leis segregacionistas em busca de seu pai desaparecido. A viagem realizada com sua amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) e com seu tio George (Courtney B. Vance) mostra a luta pela sobrevivência em uma América extremamente racista.