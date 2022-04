5 dicas ousadas para compor parede com quadros

Gostando ou não, a decoração da nossa casa conta muito da nossa história de vida - seja repleta de alegrias ou dificuldades. Mas podemos regular, através de uma mudança desta própria decoração, o quanto queremos contar desta história para as outras pessoas.

Por exemplo, podemos usar uma parede de quadros para expor as fases mais felizes que tivemos ou mesmo algumas preferências, como se fosse uma galeria de arte particular.

Paredes de quadros é um recurso de decoração bastante explorado pelos designers de interiores visando várias finalidades. Por exemplo, criação de pontos focais, preenchimento de áreas vazias e sem personalidade, marcação de setor funcional, criação de efeito visual contrastante com o fundo e móveis ao redor, e alongamento de comprimentos ou pés-direitos.

Enfim, com estes objetos é possível acrescentar movimento e sofisticação às decorações residenciais. Mostramos a seguir uma lista de ideias de como explorar parede de quadros em diferentes composições de ambientes. Confira.

1. O clássico: fotos preto e branco mais desenhos à mão livre

As fotos em preto e branco já foram a única alternativa de registro fotográfico que tínhamos. Mas, hoje, gravuras assim são sinônimo de nostalgia, de poesia, de arte sofisticada que chama atenção, de modo muito delicado, para detalhes de paisagem, corpo humano e mais que geralmente nos passam despercebidos.

Assim sendo, quando você constrói uma parede de quadros com fotos em preto e branco dentro de casa, na verdade, está fazendo um convite a contemplação. Então, é importante entender que as pessoas vão parar para analisar com tempo as imagens. Por isso, não seria a melhor solução para locais onde a intenção é o inverso, ou seja, que o fluxo de passageiros seja constante e rápido.

Observação: neste caso, molduras não podem competir com gravuras, não é o ideal. Por isso, melhor que elas sejam igualmente em preto e branco, mas na intensidade inversa da imagem central.

2. Misturando gravuras e dizeres

Outra forma de criar uma parede de quadros que "segure" o observador, levando a despertar seu lado mais reflexivo, é através da mistura de gravuras e dizeres.

A composição de frases motivacionais com ilustrações que despertam sentimentos e até mesmo ações é o ideal para decoração de hall de entrada, dormitórios e home office. Lembrando que é possível brincar com a tipografia das palavras, criando mais movimento na decoração.

3. Misturando cores, formatos e estilos de quadros

Chegamos na parte do texto que fala sobre as possibilidades de usar e abusar das paredes de quadros para enfatizar detalhes estéticos das decorações de interiores. Por exemplo, com as linhas não apenas das gravuras, mas agora também de molduras mais elaboradas, em um design diferenciado, é possível evocar o estilo de uma época - do clássico ao moderno.

As cores dos quadros também podem ajudar a criar contrastes interessantes no cenário e até quebrar qualquer monotonia visual. Mas ainda é possível combinar quadros de diversos tamanhos e formas, não apenas em cores diferentes, visando criar uma parede de quadros bem mais atrativa que faça o olhar se dispersar para raios em direções diferentes e fazer a pessoa reparar no todo, na beleza completa do ambiente.

4. Usando e abusando dos reflexos e três dimensões

Uma parede de quadros mais variada e eclética pode não apenas ter quadros com gravuras, fotografias e pinturas. É possível explorar ainda mais os sentidos das pessoas e criar efeitos visuais inesperados.

Primeiro através da reflexão, que pode vir de materiais espelhados ou reflexivos nas molduras. E ainda existe a alternativa de intercalar quadros e espelhos.

Uma parede artística na decoração de casa pode ainda expor muitos outros elementos que venham a combinar com quadros.

Por exemplo, ao invés de intercalá-los com espelhos, outra ideia é acrescentar ao conjunto esculturas ou pedestais de paredes com esculturas, cestarias, relógios, cocares, e mais. E esta tridimensionalidade pode também ser artificialmente criada por desenhos com um cuidadoso estudo de luz, sombra e perspectiva.

5. Evocando estilos passados ou homenageando personalidades

Paredes de quadros podem ser montadas perto de mesas de jantar, sobre sofás de salas, cabeceiras de camas e até, em menor escala, em banheiros e cozinhas.

Já para corredores é um pouco mais complicado; no geral, dá certo, só não pode comprometer a segurança das pessoas. Mas, para finalizar, é sempre válido frisar como esse recurso decorativo tem potencial de expressividade da própria identidade dos moradores.

Se você tem uma paixão por uma cidade ou banda musical, admiração por um filme ou literatura, ou até mesmo o desejo de se aproximar de uma cultura, a decoração residencial pode servir para retratar isso. E um meio é, sim, através da montagem desse tipo de mini galeria particular. Aliás, isso pode ser o pano de fundo perfeito para ambientes temáticos, como pequenas salas de cinema em casa.

Use estas ideias e toda sua criatividade para criar uma linda parede de quadros, a decoração de sua casa vai ficar ainda mais interessante!

