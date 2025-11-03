5 cidades "escondidas" na Europa para conhecer nas férias

Com a chegada das férias de fim do ano, a Europa volta a ser um dos destinos turísticos favoritos dos brasileiros. Alguns países mais do que outros: Itália, Espanha, França e Alemanha estão entre os mais procurados, segundo levantamento da Kayak, metabuscador de viagens. Mas o velho mundo tem outros lugares menos conhecidos — e bastante atrativos para um turismo mais intimista.

Distante da torre Eiffel em Paris e do Coliseu em Roma, um ranking da organização European Best Destinations (EBD) elencou países como Croácia, Letônia, Noruega e Albânia entre os melhores destinos europeus para turismo. A seleção levou em consideração qualidade de vida, oferta cultural ao longo do ano, reconhecimento internacional e desenvolvimento sustentável entre os princípios.

Riga, na Letônia, aparece na lista como um dos destaques pela arquitetura Art Nouveau e cultura e gastronomia em evidência. Já a Ilha de Mjlet, na Croácia, reconhecida como a mais verde do Mar Adriático e uma das mais bonitas do Mar Mediterrâneo, é outro destino que, em geral, não aparece entre os destinos dos brasileiros para férias, mas oferece um rico patrimônio cultural e histórico.

Conheça cinco cidades "escondidas" na Europa para passar as férias de fim de ano:

Porto-Montenegro, Montenegro

Porto-Montenegro, em Montenegro (Unsplash/ Divulgação)

Para quem busca luxo e um refúgio à beira-mar, Porto Montenegro é um destino exclusivo e sofisticado. Localizado na Baía de Kotor, esse complexo de marina oferece infraestrutura de ponta para superiates, além de residências privadas, hotéis cinco estrelas, restaurantes e lojas de luxo.

A área preserva a rica história da região, marcada por influências romanas, venezianas e otomanas, que podem ser vistas na arquitetura e nas paisagens ao redor. Porto Montenegro é o destino ideal para quem busca uma experiência de luxo com um toque de história e cultura, em uma das regiões mais belas do Adriático.

Riga, Letônia

Riga, cidade na Letônia (Unsplash/ Divulgação)

Não exatamente desconhecida, mas esquecida com frequência nos destinos europeus de viagem, Riga é a joia escondida do Báltico. A Cidade Velha, Patrimônio Mundial da Unesco, mistura arquitetura medieval com o estilo Art Nouveau, um cenário já personagem de diversos filmes e séries. As ruas de pedra criam uma sensação de voltar no tempo, passando por marcos históricos como o Castelo de Riga e a Igreja de São Pedro, que oferece uma vista panorâmica da cidade.

Para quem gosta de cultura, a cidade é repleta de museus e uma cena vibrante de ópera. Riga está rodeada por espaços verdes, como o Parque Arcádia, e a possibilidade de fazer um bate-volta até a cidade litorânea de Jurmala, famosa pelas praias de areia fina.

Ilha de Mljet, Croácia

Ilha de Mljet, na Croácia (Unsplash/ Divulgação)

Considerada a ilha mais verde do Mar Adriático, Mljet é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Localizada ao sul de Dubrovnik, metade da ilha é ocupada pelo Parque Nacional Mljet, que combina a visão de mar e natureza. As duas lagoas de água salgada, Veliko Jezero e Malo Jezero, oferecem possibilidades para atividades como caiaque e natação.

Há também uma pequena ilha com um mosteiro beneditino do século XII, que adiciona um toque histórico ao ambiente. Menos movimentada do que outras ilhas croatas, Mljet é perfeita para quem deseja explorar trilhas entre florestas e relaxar em praias de águas cristalinas, sem a agitação dos destinos turísticos mais populares.

Dhërmi, Albânia

Dhërmi, na Albânia (Unsplash/ Divulgação)

Para quem é mais fã de praia, mas longe das multidões, Dhërmi na Riviera Albanesa é o destino perfeito. Com águas cristalinas de cor turquesa e seixos brancos, a praia se mistura com os penhascos dramáticos que a cercam, criando uma paisagem única na Albânia. A região oferece alta gastronomia, com restaurantes e bares à beira-mar que servem frutos-do-mar frescos.

Além das praias, a região também é atrativa para campistas. Hotéis e hotelarias dedicadas a camping são uma presença forte pela cidade, para uma experiência mais imersa em natureza e mar. Dhërmi traz vistas para o Mar Jônico ao longo da Passagem de Llogara, que também é famosa pela presença de águias.

Ålesund, Noruega

Ålesund, na Noruega (Unsplash/ Divulgação)

A cidade de Ålesund é um dos melhores exemplos da arquitetura Art Nouveau na Europa. Reconstruída após um grande incêndio em 1904, apresenta fachadas coloridas e detalhes decorativos que a tornam uma das cidades mais charmosas da Noruega.

Localizada em um arquipélago, Ålesund oferece uma vista única dos fiordes e montanhas ao redor, especialmente a partir do mirante Aksla. Além da arquitetura e paisagens deslumbrantes, a cidade é um excelente ponto de partida para explorar os fiordes noruegueses, uma parada frequente para cruzeiros.